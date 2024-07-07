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《越界》盧彥澤升格二寶爸！　曬全家福報喜：Finn寶要當哥哥了

記者劉宜庭／綜合報導

恭喜男星盧彥澤升格二寶爸！他與初戀女友交往15周年時，迎來第一個寶寶，兒子「Finn寶」今年將滿4歲，如今再度報喜，太太肚中懷著二胎寶寶。

▲《越界》盧彥澤升格二寶爸！　曬全家福報喜：Finn寶要當哥哥了。（圖／翻攝自盧彥澤IG）

▲盧彥澤宣布升格二寶爸。（圖／翻攝自盧彥澤IG）

盧彥澤今（7日）在社交平台上分享了一則令人振奮的消息，那就是他即將迎來第二個孩子，他的長子「Finn寶」也即將升格為哥哥：「是的，我們要當二寶爸媽，Finn寶也要當哥哥了～。」

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盧彥澤還特別提到，這次全家福的拍攝，是為了給妻子的生日禮物，他們希望能在第二個寶寶出生之前，先留下與大寶的珍貴回憶。照片中，一家三，幸福又溫馨的畫面羨煞眾人，也引來許多藝人好友祝賀，包括林昀希、曾智希、陳謙文、晏柔中、陳子玄、林萱瑜、米可白、梁瀚名、林宜禾都留言祝福，顯見在演藝圈內人緣極佳。

▲《越界》盧彥澤升格二寶爸！　曬全家福報喜：Finn寶要當哥哥了。（圖／翻攝自盧彥澤IG）

▲▼1113 金馬影展Photo Call-《金錢男孩》-盧彥澤 。（圖／記者黃克翔攝）

▲盧彥澤在戲劇圈表現亮眼。（圖／翻攝自盧彥澤IG、資料照／記者黃克翔攝）

盧彥澤剛踏進演藝圈，就先拍攝本土劇八點檔《甘味人生》，透過多部戲劇磨練演技，後來以BL網路劇《HIStory2-越界》邱子軒一角爆紅，之後更陸續演出《無神之地不下雨》、《女力報到》系列、《機智校園生活》、《天道》等知名台劇，是許多觀眾心中的熟面孔。

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盧彥澤, HIStory2-越界

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