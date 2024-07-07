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樂天MC「口都還沒開就被否定」！沐妍心累：2個月好短卻發生好多事

記者潘慧中／綜合報導

沐妍（鄒沐妍）是樂天桃猿隊的專屬MC，工作忙碌之餘，仍不時會與粉絲分享心情記事。令粉絲擔心的是，她6日凌晨在社群網站有感而發地說：「2個月，好短，卻發生好多事，憂憂上身。」

▲▼沐妍。（圖／翻攝自Threads／moon_t96 ）

▲沐妍有感而發地發文。（圖／翻攝自Threads／moon_t96）

事隔數小時，沐妍在Threads鬆口表示有時候感到心累，是因為並非每個人都能看到自己的努力，「你很辛苦，也不是每一個人都能夠體會。」

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▲沐妍是樂天桃猿隊的專屬MC。（圖／翻攝自Instagram／moon_t96）

沐妍還指出在很多時候，「口都還沒開，就被否定了」，這種情況讓她感到相當無奈，「接著說再多，可能就被解釋成理由跟話術。」

▲▼沐妍不時會與粉絲分享心情。（圖／翻攝自Instagram／moon_t96）

最後，沐妍以「無力感x1000倍」來形容她當下的心情，讓許多粉絲看了非常心疼，大家紛紛留言給予支持和鼓勵，希望她能夠早日走出低潮。

沐妍Threads全文：

2個月 好短 卻發生好多事
憂憂上身

有些心累是
你很努力 但並不是每一個人都能看到
你很辛苦 也不是每一個人都能夠體會
然後
很多時候口都還沒開 就被否定了
接著說再多 可能就被解釋成理由跟話術
無力感✖️1000倍

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