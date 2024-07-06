直擊／金秀賢淚謝台粉：我不愛哭⋯　「衝進6千觀眾席」台下又迷路了

記者吳睿慈／新北報導

男神金秀賢6日在林口體育館舉辦見面會，現場吸引6千名粉絲到場支持。他精心準備多首歌曲演出，並回答粉絲寫下的Q&A紙條，相當寵粉的他，禮物加碼又加碼，甚至在唱完歌曲〈Way home〉後，突然走下台與觀眾近距離互動，他拼命揮手打招呼，連2、3樓的觀眾都照顧到，墊起腳尖揮揮手，全場瘋狂尖叫。

▲金秀賢見面會還安排遊戲環節。（圖／記者吳睿慈攝）



金秀賢一連帶來經典老歌〈Wherever You Will Go〉、〈Someone You Loved〉，還唱著「約德爾調」展現奇特唱腔，他唱一唱突然清醒自嘲「活動應該有在好好地進行中吧」，擔心自己偶像形象全毀，但歌迷放聲為他吼叫，給予滿滿應援聲。

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▼▲金秀賢帶來多首歌曲演唱。（圖／記者吳睿慈攝）



粉絲為他準備精心影片與手幅應援，他感性致謝「就像主持人所說，我真的很倚靠大家，所以以後我也會繼續倚靠大家，請大家也繼續支持我，就好好地麻煩大家了，謝謝你們」，講到一半語氣突然哽咽，他則自嘲「我其實不是一個愛哭鬼」，整理好情緒後，他幽默地說：「我很明顯地知道，我沒辦法用歌聲還回報大家，所以我未來會用更好的作品回報大家，謝謝！」最後帶來歌曲〈Way home〉。

▼▲金秀賢下台繞場，手上還多很多根螢光棒禮物。（圖／讀者提供）



在唱到最後一首歌時，金秀賢突然跳到觀眾席，近距離與粉絲見面，他賣力地揮揮手，嘴裡還說著中文「請坐」，全場粉絲暴動與他打招呼，他則在保鑣的護送下繞場，有趣的是，歌迷不斷把螢光棒往他手上塞，他繞完場後手上莫名多出數根螢光棒，更在台下再次迷路，呆萌樣令人哭笑不得。

他也透過麥克風致謝：「非常感謝大家守秩序，後面的朋友我們剛剛也有打招呼對嗎，雖然沒有辦法滿足每位，先為這部分道歉，但今天謝謝每位來到現場的大家，我們之後還是會再見面吧，希望再以下一部作品與大家見面，謝謝大家，我是金秀賢。」