直擊／金秀賢淚謝台粉：我不愛哭⋯　「衝進6千觀眾席」台下又迷路了

記者吳睿慈/新北報導

男神金秀賢6日在林口體育館舉辦見面會,現場吸引6千名粉絲到場支持。他精心準備多首歌曲演出,並回答粉絲寫下的Q&A紙條,相當寵粉的他,禮物加碼又加碼,甚至在唱完歌曲〈Way home〉後,突然走下台與觀眾近距離互動,他拼命揮手打招呼,連2、3樓的觀眾都照顧到,墊起腳尖揮揮手,全場瘋狂尖叫。

▲金秀賢見面會還安排遊戲環節。(圖/記者吳睿慈攝)



金秀賢一連帶來經典老歌〈Wherever You Will Go〉、〈Someone You Loved〉,還唱著「約德爾調」展現奇特唱腔,他唱一唱突然清醒自嘲「活動應該有在好好地進行中吧」,擔心自己偶像形象全毀,但歌迷放聲為他吼叫,給予滿滿應援聲。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▼▲金秀賢帶來多首歌曲演唱。(圖/記者吳睿慈攝)



粉絲為他準備精心影片與手幅應援,他感性致謝「就像主持人所說,我真的很倚靠大家,所以以後我也會繼續倚靠大家,請大家也繼續支持我,就好好地麻煩大家了,謝謝你們」,講到一半語氣突然哽咽,他則自嘲「我其實不是一個愛哭鬼」,整理好情緒後,他幽默地說:「我很明顯地知道,我沒辦法用歌聲還回報大家,所以我未來會用更好的作品回報大家,謝謝!」最後帶來歌曲〈Way home〉。

▼▲金秀賢下台繞場,手上還多很多根螢光棒禮物。(圖/讀者提供)



在唱到最後一首歌時,金秀賢突然跳到觀眾席,近距離與粉絲見面,他賣力地揮揮手,嘴裡還說著中文「請坐」,全場粉絲暴動與他打招呼,他則在保鑣的護送下繞場,有趣的是,歌迷不斷把螢光棒往他手上塞,他繞完場後手上莫名多出數根螢光棒,更在台下再次迷路,呆萌樣令人哭笑不得。

他也透過麥克風致謝:「非常感謝大家守秩序,後面的朋友我們剛剛也有打招呼對嗎,雖然沒有辦法滿足每位,先為這部分道歉,但今天謝謝每位來到現場的大家,我們之後還是會再見面吧,希望再以下一部作品與大家見面,謝謝大家,我是金秀賢。」