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蘿拉A走蔡阿嘎上千萬下場慘了！　律師點關鍵「若屬實一定會坐牢」

記者劉宛欣／綜合報導

蔡阿嘎4日證實元老員工蘿拉被開除的真正原因是利用AB合約詐財8位數，不法手段引發各界譁然，對此，律師蘇文俊指出AB合約如果屬實且不還錢，蘿拉「一定會被關」，並且給出了如何避免AB合約情況發生的兩個方式。

▲蔡阿嘎爆料遭前員工蘿拉詐財。（圖／翻攝自蘿拉IG）

▲蘿拉因A走公司上千萬，被蔡阿嘎痛心開除並提告。（圖／翻攝自蘿拉IG）

蘇文俊5日拍攝短片簡短分享了蘿拉事件的法律觀點，直言「蔡阿嘎前員工如果不還錢，一定會被關。」接著指出蘿拉A錢的手法主要是把一筆錢分成兩間公司彙報，一部分匯到蔡阿嘎公司，一部分進到蘿拉自己公司的口袋，根據蔡阿嘎說法，8年期間一共被蘿拉挪走上千萬，蘇文俊也斷言「如果屬實，她一定會坐牢」。

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▲蘇文俊分享法律觀點。（圖／翻攝蘇文俊臉書）

▲蘇文俊分享法律觀點。（圖／翻攝蘇文俊臉書）

蘇文俊也進一步分享YouTuber避免AB合約的方式，首先是要有稽核人員負責審查契約內容以及付款的方式是否正確，第二點則是YouTube的商業合作性質，只要在與廠商合作的說明上，直接列出「不接受AB合約」就好，他最後也呼籲「我建議每一個YouTuber或是開公司的人，都要請自己的法律顧問為你的契約流程重新審視跟優化，就可以避免公司的錢被A走」。

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蔡阿嘎, 蘿拉, 蘇文俊

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