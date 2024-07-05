劉若英薛仕凌大談姐弟戀　差12歲也超「速配」

記者葉文正／台北報導

《我意外的勇氣》2022年榮獲優良電影劇本優等獎，近日順利殺青，知名MV導演游紹翔跟許多天王天后合作過，首次執導的劇情長片改編自身故事，破天荒邀請到「奶茶」劉若英與「金鐘影帝」薛仕凌出演男女主角。

▲劉若英(右)與薛仕凌一起演出新片。（圖／台北双喜電影提供）

兩人首度合作就在戲裡大談姐弟戀，不僅有粉紅泡泡還激盪出許多趣味跟感人的火花，讓現場工作人員不禁跟著哭跟著笑。《我意外的勇氣》講述年齡差12歲的姐弟戀人，在接二連三的意外事件爆發後，他們才發現或許過去五年的戀情根本不算真的「在一起」。

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▲劉若英開心自己已經殺青。（圖／翻攝臉書）

近年在導演、編劇、歌手等領域都取得好成績的劉若英，睽違13年再次擔綱電影長片女主角與薛仕凌共譜戀曲，畫面超級「速配」，互動的化學反應爆棚，完全沒有違和感。她在《我意外的勇氣》裡飾演資深藝人經紀「樂芙」，與薛仕凌飾演的MV導演「柏恩」情牽多年，因為年齡差距、原生家庭的創傷等，關於感情要走多長遠，彼此都放在心中不敢說開，直到樂芙45歲生日當天迎來「大意外」，兩人被迫面對往後的抉擇。接踵而來的問題是會讓這對戀人擁有一起面對未來的勇氣，還是漸行漸遠，都考驗樂芙跟柏恩之間的愛。

導演游紹翔曾為五月天、丁噹、王心凌、潘瑋柏等天王天后拍攝MV，音樂錄影帶超過500支，並且參與微電影和演唱會視覺製作。擅長影像拍攝的他，2014年與任賢齊一起共同執導紀錄片《媽祖迺台灣》讓許多人看見台灣濃厚的人情味。經過多年的歷練，導演游紹翔首次挑戰電影長片，《我意外的勇氣》自編自導，劇本廣受好評還獲獎項肯定，他也希望透過故事帶給觀眾「愛與勇氣」。

資深監製葉如芬最初看到劇本時大受感動，覺得這對男女的感情關係裡碰到人生中的意外，要怎麼有勇氣去面對或是彼此理解生命中關於“愛”這件事，因此決定參與，也很期盼觀眾會喜歡。曾引進發行《媽的多重宇宙》《灌籃高手THE FIRST SLAM DUNK》的資深電影人陳永雄，向來選片眼光獨到，看完劇本後，也深深被吸引，毅然決然的參與其中，希望將這部感人的作品搬上大銀幕。電影由華文創股份有限公司跟巧合影像社聯合製作，六六喜喜股份有限公司、相信音樂國際股份有限公司、華文創股份有限公司共同出品，台北双喜電影發行，《我意外的勇氣》預計2025在台溫暖上映。