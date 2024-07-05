曾是同門師兄弟！　趙自強被問到唐治平「一秒變嚴肅」：很心疼

記者黃庠棻／台北報導

藝人趙自強今（5）日出席如果劇團《超時空總動員2—閃神搶時間》首演記者會，談到自己創作這個故事的契機，源於一次邀請多位國外藝術家來台表演，沒想到被問到「有沒有屬於台灣自己的故事」時猶如當頭棒喝，於是決定集結15位台灣企業家的故事，編寫成一部老少閒宜的舞台劇。

▲趙自強。（圖／記者黃庠棻攝）

趙自強2000年創立劇團，沒想到剛開始幾年就遇上SARS，讓整個劇團營運停擺，當時他本來想要放棄宣布倒閉，沒想到就連破產都需要用到錢，像是大型道具必須丟掉時需要清運費用，倉庫退租時也需要賠償費，算一算要收攤還要多花200多萬，一度解散員工休息幾個月。

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▲趙自強創立劇團相當辛苦。（圖／記者黃庠棻攝）

所幸，趙自強後來熬過SARS，並持續在台灣兒童舞台劇界深耕，怎料2019年又碰上新冠肺炎，當時演出票券只售出一成，讓好友金士傑忍不住伸出援手幫忙，親自寫字卡邀請各界收看他的舞台劇，雖然幫助的手法土法煉鋼，但有了宣傳之後，一週內就收到了各界好友的善意，票券售出九成，也讓他得以在疫情期間存活下來。

▲趙自強談到唐治平表情相當嚴肅。（圖／記者黃庠棻攝）

此外，趙自強在訪問中被問到昔日師弟唐治平，他一度表情變得相當嚴肅，坦言自己有從新聞關心對方的狀況，雖然雙方已經許久沒有聯絡，也沒有傳訊息詢問對方，但都有默默給予祝福並感到心疼，但仍要心存善念，希望對方可以好好的，也願外界給予對方幫助。