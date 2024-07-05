林俊逸首登藍寶石祭模仿絕招！　放話PK胡瓜、歐漢聲

記者蔡琛儀／台北報導

2024真愛秀·藍寶石大歌廳即將在8月4日登場，林俊逸、曹雅雯、蔡佳麟、李子森、杜忻恬秀歌藝也比才藝，不僅備經典好歌連發，更為討好長輩粉絲歡心挑戰各自演藝工作新領域；其中林俊逸將一口氣重新詮釋劉文正、江蕙兩大天王天后金曲，還將首次與綜藝天王胡瓜及子弟兵歐漢聲合作PK較勁。

▲林俊逸為藍寶石歌廳秀彩排。（圖／高雄流行音樂中心提供）

林俊逸除了準備大家耳熟能詳的經典歌外，被稱為「模王」的他將火力全開，預告在模仿將出現「神秘嘉賓」，更放話：「尺度無極限！」他也透露早在20多年前就去過高雄的「藍寶石」表演，不僅創下當年歌壇登秀場演出最年輕的歌手，也讓林俊逸從小就耳濡目染秀場表演文化。

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最難忘莫過於當時得一邊趕場一邊在秀場後台做功課的奇妙回憶，年紀小的他還總是成為許多秀場前輩的「餵食對象」，他笑說：「可能因為我是小朋友的關係，當時每位哥哥姐姐都對我很好很照顧我，常常拿好吃的東西及水果給我吃，就是怕我在寫功課的時候餓著。」

▲▼曹雅雯（上起）、杜忻恬、蔡佳麟、李子森為藍寶石歌廳秀彩排。（圖／高雄流行音樂中心提供）

而曹雅雯、蔡佳麟、李子森、杜忻恬雖認識多年，但一同在歌唱上合作卻是頭一遭，更將合體挑戰「歌中劇」演出。提及四人過往一起同台作秀的難忘回憶，杜忻恬透露某一次與曹雅雯、蔡佳麟赴東南亞商演時為了拆紅包差點拆到指甲斷裂，她笑說：「當時表演完後我們一起在房間把演唱時收到的紅包花圈全拆掉，由於數量不少，紅包上又釘了滿滿的釘書針，過程中怕毀損紙幣 ，所以都用指甲把釘書針一個個掰開，結果弄到每個人的指甲都殘破不堪，我們還自嘲根本就是蚵農，感覺像是挖了一整晚的蚵仔！」

此外，原本8月3日場日前正式宣布完售，高流今（5）緊急宣布中午12時起加開3日場座位，開放票價1920元與部分2020元區域，數量有限售完為止。