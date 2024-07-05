阿本走在街上被認出！　還原超糗始末：節目名牌貼紙沒撕掉

記者高語璠／綜合報導

藝人阿本從節目《模范棒棒堂》出道，儘管工作忙碌，仍不時透過社群分享生活點滴。他分享上禮拜錄完節目後在街邊處理事情，沒想到被路人認出來，事後才驚覺貼在胸前的「節目名牌貼紙」沒撕掉，難怪會被認出，為此直呼「我的人生就是一場喜劇」。

▲阿本錄完節目忘記把名牌撕掉，被路人認出來。（圖／翻攝自Instagram／aben6011）

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透過阿本分享的影片可見到，他剛錄製完節目《同學來了》準備走路回家，途中不斷有路人一直在看他，內心頓時萌生「該不會認出我是阿本吧」，結果路人們還真的知道他是誰，愣了幾秒後才發現被認出來的原因。

▲阿本分享在街上發生的糗事。（圖／翻攝自Instagram／aben6011）

原來是阿本錄完節目後，忘記把貼在胸前的名牌撕掉，畫面中發現他吊帶褲上還貼著「阿本」、「台中」字卡，為此大笑表示「到底多怕大家不知道我是阿本」。事實上，他日前才發文透露自己被誤認成邱鋒澤，尷尬向對方解釋的過程全被朋友給記錄下來，影片曝光後，逗笑許多人。

▲阿本大笑表示「到底多怕大家不知道我是阿本」。（圖／翻攝自Instagram／aben6011）