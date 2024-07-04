《勸世三姊妹》首巡狂銷萬張票！她台上「講台語出槌」尷尬了

記者黃庠棻／台北報導

首輪巡演就狂銷萬張票券的《勸世三姊妹》是一齣關於牽亡歌音樂劇，主要演員張擎佳、張芳瑜、呂承祐受民視《娛樂超skr》節目邀請，分享演出音樂劇的幕後花絮。

▲《勸世三姊妹》呂承祐、張擎佳、張芳瑜登上《娛樂超skr》。（圖／民視提供）

關於《勸世三姊妹》，主持人阿甘表示自己已經是二刷，但還是為了這部音樂劇，特別設定鬧鐘準時上線搶票；而主持人小鹿則說這是一部看完一直到謝幕後，眼眶裡都還有淚水打轉，值得大家買票支持的作品。被問到觀眾的反饋，張擎佳表示有觀眾說台下觀眾很熱烈，台上也有很多靈界好友一起來觀賞，而此話一出阿甘立刻說，跟以前音樂MV一樣，只要有靈界好友出現，那首歌就會大賣。

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▲《娛樂超skr》主持人都是《勸世三姊妹》粉絲。（圖／民視提供）

張擎佳在《勸世三姊妹》中飾演宋國珍，表示演這一部音樂劇，最困難就是台語的部分，很多人以為她天生台語就很好，所以有一次在台上講到舌頭打結，加上不是熟悉的語言，最後她就靠一句「我是在說三小」，來化解尷尬。

▲《勸世三姊妹》呂承祐、張擎佳、張芳瑜。（圖／民視提供）

而張芳瑜則飾演二姊宋國美，但很常不小心把自己老大的個性表露出來，她進一步說因為角色都聽姊姊安排，所以都是聽從為主，也很少發言，但戲外家中排行老大的她，就會很像宋國珍一樣，會幫爸媽管教弟弟，所以在演出的時候，看到白目的弟弟宋國豪，會忍不住瞪他兩眼。

在劇中一人分飾兩角的呂承祐，則同時演出阿獅跟阿狗雙胞胎，他分享有次演出要從阿獅換成阿狗，再換成阿獅，但因為跳舞的關係，全身都是汗，所以意外衣服黏住，必須把兩件戲服都脫光，也因為換裝太久，所以張擎佳飾演的宋國珍，就開始亂加台詞說「媽祖娘娘，你還要我等多久」，突如其來的意外也笑翻眾人。