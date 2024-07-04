婁峻碩《愛情城事》為圓夢斜槓跑外送　9m88酒量差斷片前先睡著

記者蕭采薇／台北報導

電影《愛情城事》除了張震、鄭秀文、劉冠廷、林嘉欣等金獎卡司外，更有新面孔9m88、婁峻碩的加入，9m88興奮表示：「《愛情城事》的角色就像是微醺版的我！」婁峻碩則是在揣摩角色時帶入早期的自己，更招認：「我今天去跑外送就會是這樣！」

▲婁峻碩、9m88演出《愛情城事》體驗不一樣的人生。（圖／華映娛樂提供）



《愛情城事》齊聚台港星馬影帝后和實力派演員，展開十段跨越種族與性別的都市「情」緣。其中前導預告令人眼睛為之一亮的，包括最近在金曲獎上備受矚目的9m88和婁峻碩。近來開始跨足影視圈的9m88，在《愛情城事》由黃婕妤執導的段落中，飾演活潑大方且極有主見的神秘女孩，她和對手朱軒洋在一個奇幻的夜晚相遇，兩人產生情愫的互動過程充滿火花。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲9m88轉戰電影《愛情城事》融入「微醺版的她」。（圖／華映娛樂提供）

9m88表示這角色就像是「微醺版的她」：「平常的我比較慢熟，這角色的活潑個性很像是我喝了點酒、心情很好的時候，話也比較多。」當被問到有沒有跟片中雷同的經驗，9m88笑稱：「我酒量不太好，斷片前就會先睡著！」

而她也坦承，自己平常比較有保護色，其實內心滿嚮往這樣敞開心胸和人互動的經驗，藉由揣摩角色得以體驗不一樣的生活，直呼演出《愛情城事》非常好玩。9m88也向粉絲大力推薦：「《愛情城事》集結了許多表演者，講述這個我們習以為常的城市，蘊含關於愛的力量，你們一定會從電影中獲得驚喜！」

▲婁峻碩在電影《愛情城事》中飾演還在追夢路上的外送員，坦言帶入早期的自己。（圖／華映娛樂提供）



近來人氣高漲、也跨足電影演出的婁峻碩，在《愛情城事》由劉權慧執導的故事中，飾演一名懷才不遇的饒舌歌手，在缺乏工作機會下努力以跑外送維生，意外和Julia吳卓源飾演的檳榔西施DJ相識，發現彼此都是同在追夢路上的知己。婁峻碩坦言：「這角色沒有機會展現自己的才華，還在摸索自己追求夢想的方向，其實就有點像是早期的我。」

婁峻碩更為了揣摩角色，每次叫外送時都會仔細觀察外送員的行為，以及跟顧客之間的互動，再將角色融入屬於他自己「饒舌歌手」的態度，他笑著坦言：「如果今天我去外送的話，我就會是電影中這樣！」另外，婁峻碩也向粉絲喊話：「大家可以在《愛情城事》中看到看似熟悉、卻完全不一樣的我。」《愛情城事》8月30日全台上映。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。