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宮藤官九郎《新宿野戰醫院》卡司超大！小池榮子飆雙語皮皮挫

記者吳睿慈／綜合報導

日本鬼才編劇宮藤官九郎首度挑戰醫療題材《新宿野戰醫院》，以新宿歌舞伎町為題，由實力派演員小池榮子與仲野太賀擔綱雙主演，並找來橋本愛、濱田岳、生瀨勝久、柄本明等人共演，戲劇預計於4日在KKTV跟播，每週四上架更新。

▲▼ 宮藤官九郎《新宿野戰醫院》。（圖／KKTV提供）

▲小池榮子在戲劇挑戰一口流利的岡山方言和英語雙語。（圖／KKTV提供）

小池榮子飾演在美長大、有10多年軍醫經驗的海歸醫生YOKO，劇中挑戰一口流利的岡山方言和英語，英日夾雜的台詞對她來說是一大挑戰，但並未難倒她，仲野太賀對她讚譽有加，她自嘲：「才沒有呢！你不是看到我緊張得快哭出來了嗎？」

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小池榮子首度演出宮藤官九郎的戲，她表示，「劇本台詞趣味十足，角色多數都很瘋狂又沒有違和感，讓人感覺在歌舞伎町真的能遇到這些人。劇本很用心地描繪了『人與人之間如何相處』這個主題。相信觀眾在看了這部劇後也能感受到這一點。」

▲▼ 宮藤官九郎《新宿野戰醫院》。（圖／KKTV提供）

▲小池榮子首度演出宮藤官九郎的戲。（圖／KKTV提供）

另外，仲野太賀所飾演的年輕醫生高峰享則是拜金又自大，與YOKO有著極大反差，雖然角色性格輕佻，經常在港區玩樂，但他笑說：「我發現自己表演得比預期中更加得心應手，不確定這是否源自我本身的輕佻性格。」

▲▼ 宮藤官九郎《新宿野戰醫院》。（圖／KKTV提供）

▲▼《新宿野戰醫院》是宮藤官九郎首度挑戰的醫療題材。（圖／KKTV提供）

▲▼ 宮藤官九郎《新宿野戰醫院》。（圖／KKTV提供）

除了《新宿野戰醫院》即將在KKTV上線播出，《小夫妻的火烤新婚生活－交往0天 先結婚再談戀愛吧－》也將於5日開播，由黑羽麻璃央與松村沙友理，跳過交往原地結婚，展開充滿火烤美食的新婚生活，另外，二宮和也代表作之一《黑色止血鉗2ー惡魔外科醫生ー》，睽違6年竹內涼真、葵若菜、內野聖陽等原班人馬集結，還有韓星崔智友驚喜參演，8日起跟播。

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宮藤官九郎, 新宿野戰醫院, 小池榮子, 仲野太賀

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