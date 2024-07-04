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林明禎零偽裝現蹤饒河夜市！　吃蚵仔煎、射氣球被拍

記者王靖淳／綜合報導

馬來西亞女星林明禎以「真人版娜美」封號走紅，平時會在社群記錄生活的她，日前才發文透露自己人在台北，昨（3）日她更在IG秀出一系列在饒河夜市拍的照片，零偽裝的親民模樣，讓不少粉絲紛紛朝聖貼文按讚及留言。

▲林明禎。（圖／翻攝自Instagram／minchen333）

▲林明禎現蹤饒河夜市射氣球。（圖／翻攝自Instagram／minchen333）

透過林明禎分享的照片可見到，她身穿白色襯衫，內搭藍色上衣，把頭髮紮成簡單的髮型，並將墨鏡戴在頭上。她站在夜市裡射氣球的攤位，手上拿著一把玩具槍，準備瞄準射擊，她的嘴角微微上揚，對鏡頭露出輕鬆且不失甜美的笑容，似乎正在享受當下的時光。為此，她打趣寫道：「用實力換取報酬，很公平吧？」

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▲林明禎。（圖／翻攝自Instagram／minchen333）

▲林明禎現蹤饒河夜市吃蚵仔煎。（圖／翻攝自Instagram／minchen333）

在其他張照片中，林明禎坐在一家小吃店內，她低著頭專注地用筷子夾起手中的蚵仔煎，準備送入口中，臉上的表情專注且認真，享受品嘗台灣小吃的時光。貼文曝光後，吸引許多粉絲按讚，不少人都寫下「居然」、「好久不見，歡迎回台灣」、「我也想遇到妳」的留言。

▲（圖／翻攝自Instagram／minchen333）

▲林明禎發文透露人在台灣。（圖／翻攝自Instagram／minchen333）

事實上，林明禎在4天前才在社群分享自己與台北101的合照，同時也在文中記錄一系列近期來台的生活。透過她PO出的照片可見到，她不僅到餐廳慶生，也在品嘗許多美食之餘，認真地到練舞室練舞。為此，林明禎在文中寫道：「近期台北の生活點滴，然後是要慶祝多少次生日真是的。」如今再分享人在饒河夜市的照片，再度掀起粉絲討論。

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