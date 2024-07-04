冰箱小泡芙「嘴饞吃6顆」！　黃馨儀隔天被老公質問超傻眼

記者張筱涵／綜合報導

黃馨儀、李新和玉兔等人近日在節目《哈囉 你有事嗎》中分享了夫妻間相處的小摩擦。黃馨儀特別帶著小泡芙來到攝影棚，表示她的老公對於可以計算出數量的食物總是斤斤計較，甚至曾因多吃了兩顆麝香葡萄而被念。

黃馨儀透露，平時只要是可以數得出數量的食物，老公都會特別計算。她舉例說，有次下班後因為疲憊，看到冰箱裡有一盒吃到一半的小泡芙便吃了幾顆，沒想到隔天就被老公質問：「這盒泡芙少了六顆。」

▲黃馨儀老公很計較食物。（圖／翻攝自YouTube／哈囉 你有事嗎?）



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此外，黃馨儀的老公對於價格較高的麝香葡萄更是計較。有一次買回家後，老公嚴格規定孩子一天只能吃兩顆。她心想自己是大人，可以吃四顆，結果隔天又被老公說：「妳多吃了兩顆。」讓她非常無奈。

李新則提到，沈世朋對車子的使用非常計較。每次她開過車後，對方都會偷偷拿手電筒檢查車身。更讓她受不了的是，沈世朋為了不讓她開車，特意幫忙充氣腳踏車，要她騎腳踏車去接兒子。兒子抱怨後座不舒服，沈世朋還拿浴巾自製軟墊，結果她整整一年都沒開過車。

▲沈世朋為了不讓李新開車，特別在腳踏車後座上自製軟墊。（圖／翻攝自YouTube／哈囉 你有事嗎?）

