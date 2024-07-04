《超人》三胞胎隔10年出演《劉QUIZ》！萬歲爆會當重考生　宋一國崩潰吼

文／妞新聞

韓國代表性親子綜藝節目《超人回來了》自2013年開播以來捧紅不少明星家庭，其中在2014年加入節目的宋一國家庭，家中三人三色的3位小可愛大韓、民國、萬歲，也因此爆紅成為「國民三胞胎」，就算下車後回歸日常生活也依舊擁有大批親媽、親爸粉絲，最近居然重返螢幕了！

小不點長成長腿歐巴

三胞胎升國中近況曝

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▲《超人回來了》三胞胎。（圖／naver ）

三人完美遺傳到爸爸宋一國185CM、媽媽172CM的高個兒神基因，上小學四年級已經抽高到152CM，2022年宋一國上節目時再度更新三胞胎的近況，他語出驚人爆料：「大韓、民國、萬歲腳長已經比成人男性還大，達到265mm（鞋號26號半）」，身高也逼近160CM大關，大哥大韓甚至『交了女友』，資訊量實在太大，讓大批親爸、親媽粉驚呆，沒想到過了2年看到「孩子們的實體」，衝擊力更強了！

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在由劉在錫、曹世鎬共同主持的綜藝《劉QUIZ ON THE BLOCK》最新一集上，居然破天荒請到宋一國一家時隔10年再度一起同框登上節目，光是才幾秒的進場預告影片就讓全網炸鍋，可以看到已經升上小學6年級的大韓、民國、萬歲腿長到驚人，身高百分百已經超過170CM，全體都比曹世鎬高了。

▲宋一國與三胞胎上《劉QUIZ ON THE BLOCK》。（圖／IG@youquizontheblock）

在節目組釋出的照片中，穿著藍色襯衫、西裝褲、戴著眼鏡、打上領帶的三胞胎，個個不只擁有高挑身形、大長腿，臉蛋輪廓也成熟不少，跟主持人站在一起拍照的模樣儼然已經是少年郎，讓全世界的粉絲大呼：「我們都老了！」、「長好大快認不出來了～」。

《劉QUIZ》正式預告曝光

大韓民國萬歲互動全收錄

▲宋一國與三胞胎上《劉QUIZ ON THE BLOCK》。（圖／Youtube／，下同）



近日釋出的正式影片預告中，當進入劉在錫正式介紹宋一國出場的橋段，在念完介紹詞：「讓我們歡迎建立高句麗王朝的宋一國」的時候，本來並排坐在畫面邊緣的三胞胎卻騷動不斷，民國立刻小聲發表疑惑：「爸爸建立了高句麗？」一旁哥哥大韓看不下去立刻科普：「是比喻啦～比喻！《朱蒙》裡不是有嗎？」

原來是宋一國在韓劇《朱蒙》裡飾演過主角、高句麗大王朱蒙，兩個弟弟聽了還乖乖點頭，可愛互動全被捕捉，民國還不時在畫面外比手勢，撒嬌個性沒有變啊～（舉手：嚴重懷疑民國在戲謔XD）

接著當宋一國被調侃光是上大學就考了4次的黑歷史，一旁的萬歲忍不住爆料：「我可能會重考14次」，讓親爸超崩潰大吼：「講什麼鬼話啦？」自由靈魂跟小時候一樣完全沒變，甚至民國還遠遠的對著爸爸壓力喊話：「阿爸～要好好表現喔～」古靈精怪的模樣，就是屋哩熟悉的民國沒有錯啦！（舉手：再度懷疑民國在戲謔XD）完整節目在7月3日播出，親媽、親爸粉請本放死守！！！

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