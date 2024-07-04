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韓劇女王崔智友49歲防腐劑美貌被讚爆　曝會跟金泰希聊媽媽經

文／妞新聞

近日宋一國一家的「三胞胎」大韓、民國、萬歲睽違10年再度回歸螢幕，在韓國綜藝圈引起轟動，同時也讓國民親子綜藝《超人回來了（我的超人爸爸）》再度成為討論焦點，不過節目自2013年開播以來，依舊非常長壽的持續播出ing，最近還進行的全新升級大改革！

韓劇女王首度接棒MC

不老女神防腐劑美貌被讚爆

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▲崔智友接下《超人回來了》主持棒。（圖／Youtube／KBS Entertain）

《超人回來了》轉眼間也邁向開播11個年頭，近日特別邀請因為演出《冬季戀歌》、《天國的階梯》韓流經典神劇、晉升韓劇女王的「崔智友」接下主持棒，這也是她出道30幾年以來首度擔綱綜藝節目MC，消息一出立刻引爆高度關注。

https://www.instagram.com/p/Cntft6GuUqR
https://www.instagram.com/p/Cz3CuoquNiu

崔智友在2018年與小9歲的圈外企業家結婚，曾經一度震撼全網，同時在44歲誕下一寶升格當新手媽咪，當年已經進入「高齡產婦」行列的她不但生產順利，身材、美貌也沒有因此走樣，今年即將進入50歲大關，在節目上的狀態依舊不科學，會發光的牛奶肌、零贅肉緊實體態被讚爆啦！

「一寶媽」首曝育兒心聲

鬆口想生第二胎？

▲崔智友在最新一集《超人回來了》節目鬆口認想挑戰第二胎。（圖／naver，下同）

女兒「露雅」（音譯）已經滿4歲的崔智友，在最新一集《超人回來了》節目上居然鬆口認還想挑戰第二胎？她透露：「如果有兒子的話，好像有很讓人很安心的感覺，看到自己媽媽對兒子的信任感，說一起約會時勾著手『很心動』呢～」一席話果然馬上被問：「所以要二胎嗎？」她馬上四兩撥千斤推回去叫別人先生。

https://www.instagram.com/p/CcembZmv4iL

崔智友同時也透露了演藝圈中的「媽媽好友日常」，她表示在工作之餘也會跟媽咪們交流育兒方法、秘訣，指名另一位不老韓劇女神「金泰希」，與韓國舞王「雨神」Rain育有1對寶貝女兒的她，二女兒剛好只跟露雅差一歲，崔智友表示：「我們會互相分享育兒用品」，巨星媽咪的意外聯動馬上引起熱議啦！

註：文章之影片及圖片版權皆屬YouTube開放資源，上傳者並非妞新聞或編輯，若影片遭移除敬請見諒！

【延伸閱讀】

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Niusnews妞新聞, 崔智友, 金泰希

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