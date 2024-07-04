超犀利趴「12組豪華陣容」曝　五月天領軍...動力火車、Energy都來了

記者蔡琛儀／台北報導

第13屆超犀利趴將於8月24、25日在小巨蛋舉辦，完整演出陣容包括五月天、宇宙人、Energy、理想混蛋、芒果醬 、盤尼西林等知名樂團，並有日本超人氣搖滾天團GLAY、flumpool凡人譜加入。此外，雙人演唱組合動力火車、GX鼓鼓和蕭秉治也將出演，以及任賢齊、高爾宣。場外也有多組音樂人、樂團開唱。

▲五月天今年犀利趴推出「脫口秀」進階版。（圖／相信音樂提供）

去年在超犀利趴推出「脫口秀」的五月天，今年依然連兩天擔任壓軸，今年再推出「Just Say It！2 今晚還是垃圾話」進階版，希望在盛夏能給樂迷愉快消暑的兩個晚上，也很期待見到一起參與的其他歌手們一起過暑假。

[廣告]請繼續往下閱讀...

理想混蛋首次參加超犀利趴，他們表示非常興奮，並已經準備了歡樂的歌單與現場互動；Energy睽違21年回歸歌壇創下多項紀錄，本月底將要舉辦首場小巨蛋演唱會的他們非常開心，書偉說：「終於成為犀利趴的一員了，很興奮也很期待。」坤達則表示：「往年看了很多世界各地很多很棒的團體或藝人朋友在舞台上發光發熱，今年非常榮幸參加演出。」牛奶也說已在為了犀利趴的內容做準備及討論，「對我們來說犀利趴是一個很新鮮的演出。」而他們也透露將把演唱會最精華的部分呈現在犀利趴，阿弟說：「Energy演唱會過後，邀請大家陪我們再回到小巨蛋放電嗨起來。」

▲▼理想混蛋、Energy將參加超犀利趴13。（圖／相信音樂提供）

來自大陸的人氣樂團盤尼西林樂隊也是首度登上犀利趴的演出，他們也十分期待與台北的觀眾見面；宇宙人將濃縮20週年小巨蛋演唱會的演出精華，希望帶給大家最嗨的曲目；芒果醬今年帶著第二張專輯《心跳保衛戰》來開唱。

▲動力火車將參加超犀利趴13。（圖／相信音樂提供）

「動力火車」今年剛發新專輯，這也是他們第一次參加犀利趴，心情十分的興奮；GX今年才在高雄開唱，他們表示每次出演都像第一次一樣興奮；任賢齊與高爾宣兩人將獨挑大樑演出，高爾宣首度參加，也搶先預告當天可能會帶一些神秘嘉賓。而GLAY則是出道30年第一次參加海外音樂祭，他們表示非常期待；flumpool凡人譜也表示能夠再次參與台灣頂尖的音樂節非常開心。門票7日於拓元售票開賣。

▲▼任賢齊、高爾宣將參加超犀利趴13。（圖／相信音樂提供）