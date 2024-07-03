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陳意涵遊法「服務生上錯菜還發脾氣」　節目直接公開餐廳名避雷

記者蔡宜芳／綜合報導

女星陳意涵近來參加大陸節目《花兒與少年·好友記》，與秦嵐、寧靜、張翰、李斯丹妮、趙昭儀等人一起到法國旅行。沒想到，一行人在某家知名餐廳用餐時，不僅牛排被莫名上錯，陳意涵在向服務生反映後，對方竟還大發雷霆，節目製作單位為此直接公開店名避雷。

▲▼陳意涵遊法「服務生上錯菜還發脾氣」　節目公開餐廳名避雷。（圖／翻攝自微博／花兒與少年官微）

▲《花兒與少年·好友記》到法國拍攝旅遊節目。（圖／翻攝自微博／花兒與少年官微）

在最新的節目片段中，陳意涵等人點完菜後，等了許久都沒等到餐點，直到隔壁桌客人都快吃完飯了，他們餐點才終於上齊。不過，陳意涵、張翰很快就發現點的五分熟牛排都上成全熟的，於是主動向服務生反映。

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▲▼陳意涵遊法「服務生上錯菜還發脾氣」　節目公開餐廳名避雷。（圖／翻攝自微博）

▲▼陳意涵、張翰發現牛排是全熟的。（圖／翻攝自微博）

▲▼陳意涵遊法「服務生上錯菜還發脾氣」　節目公開餐廳名避雷。（圖／翻攝自微博）

陳意涵向女服務生表示：「我們點了五分熟牛排，但是我們覺得它過熟了，每一份都是。」對此，女服務生回道：「這個是五分熟啊。」陳意涵聽了有些傻眼，又說：「這是法國的五分熟嗎？」接著，服務生詢問是否要重做，但卻只拿走了陳意涵的牛排。

▲▼陳意涵遊法「服務生上錯菜還發脾氣」　節目公開餐廳名避雷。（圖／翻攝自微博）

▲▼陳意涵向服務生反映。（圖／翻攝自微博）

▲▼陳意涵遊法「服務生上錯菜還發脾氣」　節目公開餐廳名避雷。（圖／翻攝自微博）

▲▼陳意涵遊法「服務生上錯菜還發脾氣」　節目公開餐廳名避雷。（圖／翻攝自微博）

後來，陳意涵發現服務生送來的新一份牛排還比剛剛的更熟，便向對方表達自己的疑惑，沒想到，該女服務生說話的聲音越來越大、似乎非常生氣，因此引來了另一名男服務生。在女服務生離開後，男服務生再次詢問陳意涵是否要再更換餐點，但大家因為剛才女服務生的態度，都選擇了拒絕，並無言以對地表示「她為什麼要那麼生氣啊」、「她態度好差」。

▲▼陳意涵遊法「服務生上錯菜還發脾氣」　節目公開餐廳名避雷。（圖／翻攝自微博）

▲▼陳意涵發現新送來的牛排還是錯的，二度反映後，服務生卻突然發脾氣。（圖／翻攝自微博）

▲▼陳意涵遊法「服務生上錯菜還發脾氣」　節目公開餐廳名避雷。（圖／翻攝自微博）

▲▼陳意涵遊法「服務生上錯菜還發脾氣」　節目公開餐廳名避雷。（圖／翻攝自微博）

對此，節目製作單位刻意在尾聲放出該家餐廳的店名，並將嘉賓們說的缺點一一羅列，包括菜品不好吃、上菜太慢、服務態度差。該片段也引網友紛紛表示「這服務態度也太不好了」、「餐廳的服務員態度不咋地，避雷是對的」，但也有人認為可能是雙方溝通造成誤會，「李斯丹妮說的是one more cooks，法國人英語渣可能以為是『再煮一下』」。

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花兒與少年, 陳意涵, 秦嵐, 寧靜, 張翰, 李斯丹妮, 趙昭儀

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