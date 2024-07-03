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林志穎車禍後強勢回歸！　睽違6年開金嗓掀粉暴動

▲▼ 林志穎睽違歌壇6年推出新單曲《溫柔失控》。（圖／吉米工作室提供）

▲ 林志穎睽違歌壇6年推出新單曲《溫柔失控》。（圖／吉米工作室提供）

記者翁子涵／台北報導

林志穎睽違歌壇6年於今（3日）推出新單曲《溫柔失控》，新歌特別邀請《披荊斬棘3》「 超合金陣營」 中的隊友馬伯騫合作新歌，提到以復古disco曲風回歸華語歌壇的新作〈溫柔失控〉，林志穎表示：「很久沒有發行單曲，希望這首歌能夠帶給大家歡樂動感的氛圍，再收了幾十首歌曲後，選擇這 首〈溫柔失控〉做為加入華納音樂的第一首單曲。」

▲▼ 林志穎以復古disco曲風回歸華語歌壇。（圖／吉米工作室提供）

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▲ 林志穎以復古disco曲風回歸華語歌壇。（圖／吉米工作室提供）

之前林志穎和馬伯騫一同在《披荊斬棘3》為團隊奪冠，說起兩人熟識過程，林志穎笑曝，完全是因為對方不停的餵食而結緣，「其實跟小馬認識是因爲在披荊斬棘3，那時候因爲自己很瘦，小馬除了自己很會吃以外，也會一直餵食我。」

林志穎透露去年參加《披荊斬棘3》期間，一直有在接觸不同音樂， 也經常進錄音室錄音，順便幫自己找回做音樂的感覺，而到正式錄製新歌〈溫柔失控〉的時候，自己的心情反而是輕鬆的，「過程中製作人也讓我嘗試不同的演唱方式，期待大家聽到這首歌曲會喜歡。」

出道32年，再次回歸歌壇，林志穎透露接下來的音樂計畫，也會找時間與粉絲相見歡，「目前有在思考以不一樣的方式能夠跟歌迷見面，因為自己的體力還是逐漸在恢復，還沒有百分百的能夠完全發揮，但單曲的計畫是一直都有的，請大家繼續期待。」
 

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