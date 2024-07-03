ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

唐玲遭疑化療完為何不拆人工血管？　親解「2關鍵」：多一次的風險

記者劉宛欣／綜合報導

藝人唐玲2019年罹患胃癌第4期，經過積極治療後，目前身體逐漸好轉。經常透過臉書分享抗癌日常的她，透露已經結束化療卻遲遲未拆除人工血管的原因，主要有兩個考量的主要因素，但她也強調拆與不拆因人而異，每個人都需要好好與醫師溝通，釐清自己的狀況。

▲唐玲經常透過臉書分享抗癌心路歷程。（圖／翻攝自唐玲臉書）

▲唐玲經常透過臉書分享抗癌心路歷程。（圖／翻攝自唐玲臉書）

唐玲3日在臉書分享，提到有人疑惑她為何結束化療，還不拆不人工血管，她直言「這個問題有點複雜」，她曾提到人工血管是「化療的好朋友」，至於化療結束後的拆除，會牽涉到兩個考量因素，包含「癌症復發率」與「生活品質」，她指出部分癌症容易在兩年內復發，復發之後勢必又要繼續化療，到時就可以繼續沿用人工血管，不必重複開刀。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲唐玲經常透過臉書分享抗癌心路歷程。（圖／翻攝自唐玲臉書）

▲唐玲解釋不拆除人工血管的原因。（圖／翻攝自唐玲臉書）

另一方面，也有不少病患做完化療馬上就拆除人工血管，部分人覺得裝著人工血管很痛苦，產生極大的心理壓力，她指出：「而且人工血管畢竟是個異物，擔心放在人體內若不幸感染或破損，還是造成血栓之類的問題也很麻煩。」所以馬上拆除完全沒問題，只是一旦復發，又必須再裝一次人工血管進行化療的話，不能裝在原來的地方，考慮到沾黏或血管問題，必須換個部位。

唐玲進一步提及，再做一次的人工血管就會多一個傷口，畢竟也是一次手術，難免會有風險，因此人工血管是否拆除、何時拆除都因人而異，她也建議「只有跟醫生討論清楚，才能找到對自己最適合的時機」。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

陸火鍋店見正妹扮機器人　號稱「可15分鐘不眨眼」

推薦閱讀

名醫江坤俊正宮提3點發聲！「老公每天都回家」　曝護理師住處：我買的

名醫江坤俊正宮提3點發聲！「老公每天都回家」　曝護理師住處：我買的

名醫江坤俊婚外曖昧「醫院裡早傳開」！　同框熟女護理師照片被挖出

名醫江坤俊婚外曖昧「醫院裡早傳開」！　同框熟女護理師照片被挖出

名醫江坤俊與護理師曖昧　太太終於吐16字談現況

名醫江坤俊與護理師曖昧　太太終於吐16字談現況

潘若迪爆13年婚變「離婚小15歲嫩妻」！好友說溜嘴露餡　本人曝現況

潘若迪爆13年婚變「離婚小15歲嫩妻」！好友說溜嘴露餡　本人曝現況

江坤俊「放閃愛妻後5天」被拍夜會護理師！　正面澄清雙方關係

江坤俊「放閃愛妻後5天」被拍夜會護理師！　正面澄清雙方關係

快訊／準備搶票！劉德華小巨蛋場次出爐「連唱4天」

快訊／準備搶票！劉德華小巨蛋場次出爐「連唱4天」

潘若迪狂求歡「卻遭妻拒絕」爆爭執！大15歲還是活龍　愛換地點激戰

潘若迪狂求歡「卻遭妻拒絕」爆爭執！大15歲還是活龍　愛換地點激戰

啦啦隊正妹「Mika蜜卡登」宣布離隊！　球團聲明全文曝光

啦啦隊正妹「Mika蜜卡登」宣布離隊！　球團聲明全文曝光

陸網紅娶小14歲寮國娜美嫩妻！YT滿滿「超晃邪惡片」　網驚嘆狂按重播

陸網紅娶小14歲寮國娜美嫩妻！YT滿滿「超晃邪惡片」　網驚嘆狂按重播

汪建民驚罹肺腺癌四期　已擴散到腦部

汪建民驚罹肺腺癌四期　已擴散到腦部

名醫江坤俊愛家宣言翻車「男人有照顧家庭的責任」！　薪水全給老婆管

名醫江坤俊愛家宣言翻車「男人有照顧家庭的責任」！　薪水全給老婆管

小薰鄭人碩頻爆分手「副駕不是男友」！曾為2事鬧翻　感情現況曝光

小薰鄭人碩頻爆分手「副駕不是男友」！曾為2事鬧翻　感情現況曝光

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

名醫江坤俊正宮提3點發聲！「老公每天都回家」　曝護理師住處：我買的

名醫江坤俊婚外曖昧「醫院裡早傳開」！　同框熟女護理師照片被挖出

名醫江坤俊與護理師曖昧　太太終於吐16字談現況

潘若迪爆13年婚變「離婚小15歲嫩妻」！好友說溜嘴露餡　本人曝現況

江坤俊「放閃愛妻後5天」被拍夜會護理師！　正面澄清雙方關係

快訊／準備搶票！劉德華小巨蛋場次出爐「連唱4天」

潘若迪狂求歡「卻遭妻拒絕」爆爭執！大15歲還是活龍　愛換地點激戰

啦啦隊正妹「Mika蜜卡登」宣布離隊！　球團聲明全文曝光

陸網紅娶小14歲寮國娜美嫩妻！YT滿滿「超晃邪惡片」　網驚嘆狂按重播

汪建民驚罹肺腺癌四期　已擴散到腦部

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

唐玲

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 安心亞卸濃妝「38歲真實素顏曝光」　逆齡自拍照吸2千人狂讚
  2. 汪建民驚罹肺腺癌四期　已擴散到腦部
  3. 《卿卿日常》白敬亭大反差！　自爆酒量一級棒：從沒斷片過
  4. 串流收視週榜／《墨雨雲間》奪冠！　3神劇靠觀眾口碑推上榜一
  5. 元元指控張立東開黃腔「最近變硬」！　再爆他私下不專情：心好像分很散
  6. 李英宏破天荒加盟BL劇！　一到試鏡現場「秒接演」原因曝光
  7. 韓空姐YTR摔傷「頭部變形」近況曝光！　親揭2度手術成果
  8. 小蜜桃姐姐衰被傳「婚變富商老公」　親揭近況：人生不可能總是順心
  9. FEniX陳峻廷演BL當「叛逆少爺」　高顏值執事CP真面目曝光！
  10. 林義傑跑戈壁馬拉松遇蛇 全員達陣落下男兒淚

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366