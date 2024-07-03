唐玲遭疑化療完為何不拆人工血管？　親解「2關鍵」：多一次的風險

記者劉宛欣／綜合報導

藝人唐玲2019年罹患胃癌第4期，經過積極治療後，目前身體逐漸好轉。經常透過臉書分享抗癌日常的她，透露已經結束化療卻遲遲未拆除人工血管的原因，主要有兩個考量的主要因素，但她也強調拆與不拆因人而異，每個人都需要好好與醫師溝通，釐清自己的狀況。

▲唐玲經常透過臉書分享抗癌心路歷程。（圖／翻攝自唐玲臉書）

唐玲3日在臉書分享，提到有人疑惑她為何結束化療，還不拆不人工血管，她直言「這個問題有點複雜」，她曾提到人工血管是「化療的好朋友」，至於化療結束後的拆除，會牽涉到兩個考量因素，包含「癌症復發率」與「生活品質」，她指出部分癌症容易在兩年內復發，復發之後勢必又要繼續化療，到時就可以繼續沿用人工血管，不必重複開刀。

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▲唐玲解釋不拆除人工血管的原因。（圖／翻攝自唐玲臉書）

另一方面，也有不少病患做完化療馬上就拆除人工血管，部分人覺得裝著人工血管很痛苦，產生極大的心理壓力，她指出：「而且人工血管畢竟是個異物，擔心放在人體內若不幸感染或破損，還是造成血栓之類的問題也很麻煩。」所以馬上拆除完全沒問題，只是一旦復發，又必須再裝一次人工血管進行化療的話，不能裝在原來的地方，考慮到沾黏或血管問題，必須換個部位。

唐玲進一步提及，再做一次的人工血管就會多一個傷口，畢竟也是一次手術，難免會有風險，因此人工血管是否拆除、何時拆除都因人而異，她也建議「只有跟醫生討論清楚，才能找到對自己最適合的時機」。