11歲家人被傳不雅照拐騙出門　罔腰埋伏抓現行犯：他X的戀童癖！

記者蔡宜芳／綜合報導

網紅罔腰（江甜菲）2日在社群透露，近來有可疑的成年男網友用聊天軟體聯絡家中11歲的小朋友，她和家人忙了三天三夜，終於現場抓到對方，對於對方的行徑，她也氣得大呼：「他X的戀童癖，居然發生在我眼前！」

▲罔腰透露家中的小朋友被可疑網友纏上。（圖／翻攝自Facebook／罔腰的腰）

罔腰表示，她曾經給過對方機會，並告訴對方若再和家中的小朋友聊天，就會報警處理，沒想到對方非但不理會，隔天還換一個程式繼續與小孩聊天，「再次發現之後，立馬沒收小孩手機報警，警方卻說什麼都還沒發生，他們不能做什麼。」

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▲罔腰日前發現家裡的孩子和網友有可疑的聊天紀錄。（圖／翻攝自Facebook／罔腰的腰）

罔腰不滿地說，明明已經確定對方是成年人，且該男子還傳送不雅文字、照片給孩子，並說過兩天要下來把小孩帶走，但警方卻無法有任何動作，「今天就是不想再有別的受害者，才會選擇報警，也有提供對話紀錄、照片，他們也是看看然後拍照草草了事。」

後來，罔腰怕有更多人受害，因此和家人們合作，讓自家孩子當誘餌，將對方引到高雄。罔腰透露，該男子在2日早上，真的從北部搭客運到高雄，再租車要來帶走小孩，「小弟親姊很聰明，已經聯絡警察說事情很嚴重，這次嫌犯真的下來高雄，也拍照給小弟看，也跟警察說，在什麼路口的什麼廟，只要看到有人開irent，直接攔下來。如果沒有攔下，我們家小弟真的被載去不知到哪裡了。」

▲▼罔腰一家和警察一起埋伏抓人。（圖／翻攝自Facebook／罔腰的腰）

罔腰提到，對方在被警方盤查時，竟稱不知道聊天的對象才11歲，讓他們都很傻眼，好險有將對話紀錄存證。罔腰也強調：「戀童癖不分男女，今天是我家小弟遇到，我們家族很團結，如果哪天遇見了，不要逃避這件事，要勇敢面對他，面對了就是拯救一個小孩，多抓一個犯罪案件；無視他，小孩哪天跟人跑了，會後悔一輩子。」呼籲家長一定要注意小孩手機內的聊天程式，別讓壞人有機可乘。

【罔腰全文】

詐騙警告

家裡有讓小朋友拿手機的真的要特別注意

差一點點家裡的小朋友就要被可惡的壞人騙走了

要多多注意任何可以跟陌生人聊天的程式，今天是及時發現了，才沒讓小孩被拐走

誘拐未成年是犯罪！也給過機會跟對方說再發現就是報警處理，對方也不理，隔天換個程式繼續聊，再次發現之後，立馬沒收小孩手機報警

警方卻說什麼都還沒發生，他們不能做什麼。難道已經確定對方是成年人，也有對方照片及名字，發現已經做出誘騙小孩傳不雅文字和照片，說過兩天要下來把他帶走，小孩放暑假，大人沒有暑假都要上班，不可能時時刻刻盯著小孩，萬一被對方帶走怎麼辦？警方不能有所作為嗎？說我們家小孩管好了，對方會去找別的小朋友，有發生誘拐行為，家長自己會再找警察，這對嗎？今天就是不想再有別的受害者，才會選擇報警，也有提供對話紀錄、照片，他們也是看看然後拍照草草了事。

還是我們自己覺得不能再讓更多人受到傷害，以自身小孩做誘餌，把人騙出來後報警，警察到場抓到人才正式受理…可以拜託戀童癖和犯罪的人不要存在嗎？

附上我們群組作戰計畫

-----------------------------------------我來擬一下sop流程

A.對方徒步，就讓他們聊直到弟弟要跟他走，要走掉最好早（走）到有人的路上最好，再把它（他）攔下來

B.對方如果真的開車來載弟弟，又要抓緊機會，你們在停車場，我會在他駕駛那邊 包抄他，因為他會開鎖讓弟弟上車，這時我就會開他的門

看到他時就可以報警了，用兩支手機

1支報警1隻（支）錄影，抓到後就直接說都有錄影，也有報警別想跑，說隔壁條就是警察局了，先嚇他

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以上是我們作戰計畫，我江甜菲本人白天很想參加作戰計畫

但由於對方非常知道我是誰，對話紀錄還會跟小弟聊罔腰的生活，包含我現在在幹嘛之類，加上我根本無法演路人

所以我就乖乖在小弟面前說，我要上樓睡瞜

但我都在群組看實況作戰計畫

在今天白天 7:08分，嫌犯從北部搭客運到高雄，在路邊租了irent

事情非常緊急，因為已經把小弟放在指定位置

小弟親姊很聰明，已經聯絡警察說事情很嚴重

這次嫌犯真的下來高雄，也拍照給小弟看

（補充一下我們手機都有登入小弟帳號，所以看的（得）到他們聊天紀錄）

也跟警察說，在什麼路口的什麼廟，只要看到有人開irent，直接攔下來

如果沒有攔下，我們家小弟真的被載去不知到哪裡了

非常幸運的我們家族，真的這次靠自己完成打擊犯罪

嫌犯落網時，我們大家是傻眼的，跟警察說不知道小弟11歲，好險我們很聰明都把對話紀錄錄影存證

故事故事很長，如果開直播我可以說三天三夜

大概這樣，看完趕快檢查小孩手機吧......

這故事很長，但我想跟大家說

戀童癖不分男女，今天是我家小弟遇到，我們家族很團結

如果哪天遇見了，不要逃避這件事

要勇敢面對他，面對了就是拯救一個小孩，多抓一個犯罪案件

無視他，小孩哪天跟人跑了，會後悔一輩子