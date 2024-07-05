小孟老師／7月5日星座運勢　魔羯財運逆勢上揚「投資耐心是關鍵」

文／清水孟國際塔羅小孟老師

｜魔羯座｜水瓶座｜雙魚座｜

｜牡羊座｜金牛座｜雙子座｜

｜巨蟹座｜獅子座｜處女座｜

｜天秤座｜天蠍座｜射手座｜

【風象星座】

水瓶座

工作：朋友引見事業

感情：心事和朋友聊

財運：貴人指點生財

幸運色：玫瑰色

貴人：魔羯

小人：金牛

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雙子座

工作：長官慧眼賞識

感情：相親大好日子

財運：運用智慧理財

幸運色：藍色

貴人：獅子

小人：處女

天秤座

工作： 讓事業有進展

感情：調整個人心態

財運：求財有所突破

幸運色：大紅色

貴人：天蠍

小人：水瓶

【土象星座】

魔羯座

工作：提升專業能力

感情：戀愛勇氣重要

財運：投資耐性勿急

幸運色：卡其色

貴人：金牛

小人：牡羊

金牛座



工作：積極主動做事

感情：單身者桃花多

財運：發現投資管道

幸運色：金色

貴人：射手

小人：天秤

處女座

工作：親切態度待人

感情：打扮漂亮性感

財運：外地求財順利

幸運色：玫瑰色

貴人：巨蟹

小人：射手

【水象星座】

巨蟹座

工作：得到指點幫助

感情：愛情貴人運強

財運：長輩提供金援

幸運色：黃色

貴人：天秤

小人：獅子

天蠍座

工作：克服艱深困境

感情：娛樂增加戀愛

財運：得財見好就收

幸運色：紅色

貴人：水瓶

小人：魔羯

雙魚座

工作：調好人際關係

感情：單身把握桃花

財運：容易達成所願

幸運色：咖啡色

貴人：雙魚

小人：巨蟹

【火象星座】

牡羊座

工作：合夥默契十足

感情：易獲異性幫助

財運：不錯投資商機

幸運色：粉紅色

貴人：雙子

小人：天蠍

獅子座

工作：精進溝通技巧

感情：單身適合約會

財運：好財運多在外

幸運色：橙色

貴人：牡羊

小人：雙子

射手座

工作：獲得支援幫助

感情：人際圈好人緣

財運：平衡投資支出

幸運色：紫色

貴人：處女

小人：雙魚

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。