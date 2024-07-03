小薰鄭人碩頻爆分手「副駕不是男友」！曾為2事鬧翻　感情現況曝光

▲鄭人碩結束台北電影節開幕片《兵乓男孩》活動準備離開。（圖／CTWANT提供）

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鄭人碩跟小薰交往4年多頻頻爆出情變，一度還傳出兩人早就悄悄分手，只是找不到好時機對外公開。不過時報周刊CTWANT日前目擊，兩人似乎已熬過感情危機，小薰甚至還當起司機接男友下班，不僅如此，小薰一路上還順路載了好幾位工作人員，可說是相當貼心。只是奇妙的是，小薰身旁的副駕卻不是男友專屬位，眾人輪流坐副駕，鄭人碩卻始終堅持坐後座不換位置。

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▲場外有許多粉絲等著要與鄭人碩合影。（圖／CTWANT提供）

21日鄭人碩結束台北電影節開幕片《兵乓男孩》活動，跟化妝師及助理離開中山堂，與等候在門口的粉絲開心合照後步行離開。原來這時女友小薰的車子早就在中山堂外的路口等候，準備接送男友下班。可以看到這時化妝師先上車，鄭人碩與助理隨後也上車。

▲小薰開車在場外等候，化妝師與鄭人碩先後上車。（圖／CTWANT提供）

車子開到西門町某巷內讓化妝師先下車，小薰還特地下車與化妝師擁抱道別，此時副駕駛是女助理坐。（圖／CTWANT提供）

之後車子開到西門町巷內的某停車場外，化妝師先下車到停車場取車，開車的小薰下車與化妝師開心擁抱道別，大夥兒還在車邊聊了一會兒，其中還有身穿白色上衣的唐振剛。送走化妝師後，鄭人碩與唐振剛兩個男生坐後座，女助理坐副駕駛座。58分，車子開到大安區忠孝東路上，女助理下車離開，同時接了一名體格壯碩的男子上車，男子坐進後座，3個大男生擠在一起。

▲在化妝師與女助理先後下車後，鄭人碩與唐振剛兩個男生坐後座，又接了一個壯碩男子上車，3男擠在後面。（圖／CTWANT提供）

▲壯碩男下車去買東西時，唐振剛換到副駕駛座，鄭人碩還是待在後座。（圖／CTWANT提供）

車子又開了一段，該名男子下車買東西，坐在後座的唐振剛下車換到副駕駛座，讓後座的空間不那麼擁擠。但弔詭的是換位置卻不是另一半鄭人碩，女友開車來接他，他卻選擇繼續坐在後座，似乎有點不合情理。

▲車子一路開到鶯歌，唐振剛與壯碩男先下車，鄭人碩和小薰講了幾句後才下車。（圖／CTWANT提供）

▲小薰開車離開後，三男先去便利商店買了些吃喝的，再一起進入住宅聚會。（圖／CTWANT提供）

次日凌晨零點37分，車子一路開到新北市鶯歌區一處住宅停車場車道才停下，唐振剛與壯碩男先下車，鄭人碩和小薰講了幾句才下車。隨後小薰開車離開，3個男生則到附近的便利商店買了些食物，才走進住宅內，看來屋子裡又是一場屬於男人們的聚會。

▲交往多年的鄭人碩和小薰曾被多次爆分手。（圖／CTWANT提供）



鄭人碩跟小薰因合作國片《寒單》擦出愛火，2019年大方認愛，不過兩人卻數度傳出情變，包括小薰不滿鄭人碩老是愛喝酒，常常喝得醉醺醺一身酒氣，2023年更傳出兩人因宗教信仰不同調卡關，鄭人碩甚至在私下聚會說溜嘴稱「單身中」，公開場合兩人也都避談對方。直到今年小薰才又大方放閃稱「自己天天都有愛的感受」，小倆口似乎已成功熬過感情危機，繼續牽手走下去。

過去小薰受訪時就曾說，不愛鄭人碩渾身酒氣，還會因為拍戲喝酒太投入角色，讓自己受傷；回到家聊天又會說「不要吵他」，讓小薰氣到下通牒，對鄭人碩放話不願意改變的話，不如就分開各自拚事業，是鄭人碩承諾表示願意改變，才又取得平衡。

▲幾度讓人感覺與鄭人碩感情轉淡的小薰，今年4月在宣傳鬼片《鬼天廈》時改口稱自己「天天都有被愛的感覺」。（圖／CTWANT提供）



另一次則是2023年兩人傳出信仰不同調卡關，鄭人碩篤信神明，會固定去宮廟拜拜，幫神明祝壽，然而小薰是虔誠的基督教徒，還曾傳出教友對小薰表示：「鄭人碩不信主就不要嫁！」兩人信仰不同、生活模式差異也成為兩人感情的關卡。

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