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陳沂31萬臉書帳號復活！　「藍勾勾沒了」哀號：這次該怎辦？

記者劉宛欣／綜合報導

網紅陳沂31萬經常針對時事提出犀利看法，經常成為爭議話題。她的臉書與IG帳號6月遭大量檢舉被停權，帳號整個不見，所幸最後找回帳號，沒想到1日帳號二度消失，她向《ETtoday星光雲》無奈回應：「同樣的檢舉理由，網軍對我做同樣的事，我是不是沒辦法避免這種狀況。」2日她再度發文更新近況，帳號找回來，但藍勾勾已經消失。

▲陳沂的臉書藍勾勾認證沒了。（圖／翻攝自陳沂臉書）

▲陳沂成功找回社群帳號。（圖／翻攝自陳沂臉書）

陳沂2日在臉書宣布帳號復活的好消息，但也無奈表示「帳號回來，但臉書藍勾勾不見。試著申請藍勾勾，被認為不符合名人要求」，她提到多年前也曾被一直檢舉，後來因為羅志祥事件讓她有了維基百科，她才拿到了藍勾勾認證，這次她直言不知道怎麼辦。她曬出的截圖中可以看到臉書方通知她她仍不符合資格，30天後才能再提出申請。

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▲陳沂的臉書藍勾勾認證沒了。（圖／翻攝自陳沂臉書）

▲陳沂的臉書藍勾勾認證沒了。（圖／翻攝自陳沂臉書）

此前，陳沂帳號因涉及詐騙被停權，她無奈說：「有很多網友也都遇到跟我一樣的問題，網軍惡意檢舉、AI自動判定，帳號被停權然後求助無門。」所幸這次順利找回帳號，但她先前也喊話「希望Meta官方能看到我們的冤屈，並改善現在的環境。讓大家能自由自在的暢所欲言，不用感覺害怕。」

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