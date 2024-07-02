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上原亞衣拍AV「5年進帳千萬」！退役8年吐心聲：至今不敢告訴爸媽

記者劉宛欣／綜合報導

日本前AV天后上原亞衣在台灣也擁有高知名度，2016年引退時，讓無數粉絲相當不捨。近年來積極經營公司的她，終於做出了一番成績，經常透過社群分享日常的她，1日更新了X（舊推特），坦言自己過去曾是AV女優的事，至今未告訴父母。

▲上原亞衣坦言沒讓父母知道自己曾拍AV。（圖／翻攝自上原亞衣Instagram）

▲上原亞衣坦言沒讓父母知道自己曾拍AV。（圖／翻攝自上原亞衣Instagram）

上原亞衣在貼文中寫道：「從AV退役後，我一直努力經營公司，第一家公司即將進入第8個年頭。」提到過去曾從事AV女優工作，她直言：「這不是一份可以驕傲說出口的工作，過去的事情至今也沒有告訴父母。」退役以後，她嘗試過各種行業，現在已經能獲得銀行貸款，也能申請房貸「為了走到今天，經歷了很多困難，現在依然有很多困難。但大家都是一樣的，無論以什麼形式，大家都在拼命努力。」未來她也會繼續奮鬥。

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▲上原亞衣坦言沒讓父母知道自己曾拍AV。（圖／翻攝自上原亞衣Instagram）

▲上原亞衣轉型後將事業經營得有聲有色。（圖／翻攝自上原亞衣Instagram）

上原亞衣在5月曾發文提及轉型為企業家的過程，她寫下：「投入事業大約2年半，最近終於感覺到業界開始把我當作企業家來看待了。」她回憶道：「以前大家還是把我當作女優，即使我發出邀請，也會聯絡到我以前的經紀公司（MINE'S）。但現在，我周圍的人開始認同我目前的事業了！」她強調：「轉變需要時間，但只要堅持，周圍的看法也會慢慢改變。」

上原亞衣於2011年以AV女優身份出道，曾是一線頂尖女優，2016年退役後一度淡出公眾視野，2019年重新開設社群帳號。除了以藝人和模特身份出現在公眾場合外，她還經營美容沙龍、拉麵店、咖啡廳等。

上原亞衣於2011年成為AV女優，當年年僅18歲，她曾公開透露一開始為了籌矯正牙齒的費用，才誤打誤撞進入AV行業，沒想到一夕爆紅，甚至登上了「女優銷售排行榜」第一名。怎料在在22歲那年開始投資卻遭遇詐騙，被騙光2500萬日圓（約新台幣548萬元），慘痛經歷也成了她下定決心好好研究投資的契機。

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