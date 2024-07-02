ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

《天橋》盧以恩畢業了！絕美學士照「撞臉Minji」　驚喜曝人生新動向

記者蕭采薇／台北報導

演員盧以恩自童星出道至今，累積許多作品，演技備受肯定。今年她從台北藝術大學電影創作學系畢業，成為社會新鮮人。1日興奮宣布加入凱渥，未來將全力拚演藝事業，並對未來充滿期待。她的絕美學士照也隨之曝光，清純美照還有幾分神似NewJeans成員Minji。

▲▼盧以恩北藝大畢業加盟凱渥。（圖／凱渥提供）

▲童星出身的盧以恩，今年夏天從北藝大畢業。（圖／凱渥提供）

事業心強的她，目前工作行程滿檔，不但忙於影集拍攝，也投入舞台劇《穿越門中門》的密集排練中，預計7月26日啟展開全台巡演。盧以恩不到10歲便開始接觸戲劇，作品涵蓋影集、電影及舞台劇等多領域，如電視劇《終極一班2》、影集《天橋上的魔術師》、電影《捉迷藏》、舞台劇《再見女郎》等。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼盧以恩北藝大畢業加盟凱渥。（圖／凱渥提供）

▲盧以恩畢業後，事業心強的她，目前工作行程滿檔。（圖／凱渥提供）

過去她在不同類型的角色中展現多樣的形象，讓觀眾印象深刻。曾三度入圍金鐘獎，首次提名即獲獎肯定，包含2018年因公視人生劇展－《青苔》，獲得「迷你劇集／電視電影新進演員獎」、入圍「迷你劇集／電視電影女配角獎」。

此外2021年憑藉《天橋上的魔術師》，入圍「戲劇節目女配角獎」。同年，更入選為「台北電影節 – 非常新人」，成為具潛力的新銳演員代表。她也表示，自己從小接觸演戲後，自此產生熱忱，默默一直在這條路上努力。

▲▼盧以恩北藝大畢業加盟凱渥。（圖／凱渥提供）

▲盧以恩宣布加入凱渥。（圖／凱渥提供）

以前因兼顧課業，不時需要向學校請假，但她始終堅持不懈。年僅22歲的她，畢業後終於能全心投入於工作，對於未來充滿期待，新星演藝之路潛力無窮。
 
她也透露，這次很開心能加入凱渥這個大家庭，向前輩們努力學習，成為一名更優秀的演員。自己今年也有多部作品，陸續與大家見面，包含恐怖影集《都市懼集》、喜劇影集《省省吧！我家富貴發》，以及7月26日開演的舞台劇《穿越門中門》，期待在不同平台上與觀眾們相見。

▲▼盧以恩北藝大畢業加盟凱渥。（圖／凱渥提供）

▲盧以恩絕美學士照曝光。（圖／凱渥提供）

 

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

avantgardey信義區快閃表演　甩髮齊舞〈姐姐〉嗨翻全場

推薦閱讀

薔薔妹被綠直播吵架「被女友打巴掌」！火爆場面全播出　4萬人在線看傻

薔薔妹被綠直播吵架「被女友打巴掌」！火爆場面全播出　4萬人在線看傻

金秀賢3照片偷放閃金智媛！被韓媒「抓包後急刪除」　網友激動嗨炸了

金秀賢3照片偷放閃金智媛！被韓媒「抓包後急刪除」　網友激動嗨炸了

薔妹遭陸女友呼巴掌「薔薔發聲了」！堂姊也火大開砲　施暴畫面瘋傳

薔妹遭陸女友呼巴掌「薔薔發聲了」！堂姊也火大開砲　施暴畫面瘋傳

林千又砸12萬空運LV巧克力「全融化」！　崩潰道歉：沒想到台灣這麼熱

林千又砸12萬空運LV巧克力「全融化」！　崩潰道歉：沒想到台灣這麼熱

越南妹認識台男「同房睡1晚」隔天秒結婚！　3原因不嫁越南男：我很怕

越南妹認識台男「同房睡1晚」隔天秒結婚！　3原因不嫁越南男：我很怕

才點頭嫁張書豪「歐陽妮妮驚人財力起底」！　曾砸250萬配貨買包

才點頭嫁張書豪「歐陽妮妮驚人財力起底」！　曾砸250萬配貨買包

夏乙薇錄影「緋聞男星海產突衝進去」！全場尖叫　激烈拉扯走光底褲

夏乙薇錄影「緋聞男星海產突衝進去」！全場尖叫　激烈拉扯走光底褲

吳亦凡坐牢媽想「賣豪車換現金」　千萬BRABUS G800售價曝

吳亦凡坐牢媽想「賣豪車換現金」　千萬BRABUS G800售價曝

《順風》美月結婚「義燦現身」　他淚喊：小時候美月保護我，該放手了

《順風》美月結婚「義燦現身」　他淚喊：小時候美月保護我，該放手了

人氣AV女優七森莉莉曬「超仙婚禮穿搭」被讚滿分！　老司機全暈了

人氣AV女優七森莉莉曬「超仙婚禮穿搭」被讚滿分！　老司機全暈了

三上悠亞引退後又脫了！ 比基尼包不住「最強肉體」

三上悠亞引退後又脫了！ 比基尼包不住「最強肉體」

日YTR驚喜宣布「終於拿到台灣永久居留證了」！一樹PO痛哭圖：謝謝

日YTR驚喜宣布「終於拿到台灣永久居留證了」！一樹PO痛哭圖：謝謝

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

薔薔妹被綠直播吵架「被女友打巴掌」！火爆場面全播出　4萬人在線看傻

金秀賢3照片偷放閃金智媛！被韓媒「抓包後急刪除」　網友激動嗨炸了

薔妹遭陸女友呼巴掌「薔薔發聲了」！堂姊也火大開砲　施暴畫面瘋傳

林千又砸12萬空運LV巧克力「全融化」！　崩潰道歉：沒想到台灣這麼熱

越南妹認識台男「同房睡1晚」隔天秒結婚！　3原因不嫁越南男：我很怕

才點頭嫁張書豪「歐陽妮妮驚人財力起底」！　曾砸250萬配貨買包

夏乙薇錄影「緋聞男星海產突衝進去」！全場尖叫　激烈拉扯走光底褲

吳亦凡坐牢媽想「賣豪車換現金」　千萬BRABUS G800售價曝

《順風》美月結婚「義燦現身」　他淚喊：小時候美月保護我，該放手了

人氣AV女優七森莉莉曬「超仙婚禮穿搭」被讚滿分！　老司機全暈了

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

盧以恩

讀者迴響

最新新聞更多

  1. AP潘宇謙遇女友以死相逼！　驚悚情勒對話曝光
  2. 上原亞衣拍AV「5年進帳千萬」！退役8年吐心聲：至今不敢告訴爸媽
  3. 薔薔送憂鬱症爸2犬「遭趕出家門」！　父女衝突過程曝光
  4. 郁方兒子申請美國大學「預計燒2000萬！」　驚人學費苦嘆：我有3個
  5. 《天橋》盧以恩畢業了！絕美學士照「撞臉Minji」　驚喜曝人生新動向
  6. 《不夠善良的我們》霸榜上半年收視排行！　林依晨聞喜訊發聲了
  7. 王陽明嗆鄭人碩：敢在我場子鬧事！　角頭「夜店百人亂鬥」場面曝
  8. 快訊／金秀賢「抵台時間」曝光！　搶先現身「1地點」近距離會粉絲
  9. 花蓮強震災情曝光！　范逸臣台東老家「魚池被震裂」
  10. 公開梧桐妹「私下對話截圖」！　賈靜雯：我女兒對我是真愛

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366