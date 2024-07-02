《天橋》盧以恩畢業了！絕美學士照「撞臉Minji」　驚喜曝人生新動向

記者蕭采薇／台北報導

演員盧以恩自童星出道至今，累積許多作品，演技備受肯定。今年她從台北藝術大學電影創作學系畢業，成為社會新鮮人。1日興奮宣布加入凱渥，未來將全力拚演藝事業，並對未來充滿期待。她的絕美學士照也隨之曝光，清純美照還有幾分神似NewJeans成員Minji。

▲童星出身的盧以恩，今年夏天從北藝大畢業。（圖／凱渥提供）



事業心強的她，目前工作行程滿檔，不但忙於影集拍攝，也投入舞台劇《穿越門中門》的密集排練中，預計7月26日啟展開全台巡演。盧以恩不到10歲便開始接觸戲劇，作品涵蓋影集、電影及舞台劇等多領域，如電視劇《終極一班2》、影集《天橋上的魔術師》、電影《捉迷藏》、舞台劇《再見女郎》等。

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▲盧以恩畢業後，事業心強的她，目前工作行程滿檔。（圖／凱渥提供）

過去她在不同類型的角色中展現多樣的形象，讓觀眾印象深刻。曾三度入圍金鐘獎，首次提名即獲獎肯定，包含2018年因公視人生劇展－《青苔》，獲得「迷你劇集／電視電影新進演員獎」、入圍「迷你劇集／電視電影女配角獎」。

此外2021年憑藉《天橋上的魔術師》，入圍「戲劇節目女配角獎」。同年，更入選為「台北電影節 – 非常新人」，成為具潛力的新銳演員代表。她也表示，自己從小接觸演戲後，自此產生熱忱，默默一直在這條路上努力。

▲盧以恩宣布加入凱渥。（圖／凱渥提供）

以前因兼顧課業，不時需要向學校請假，但她始終堅持不懈。年僅22歲的她，畢業後終於能全心投入於工作，對於未來充滿期待，新星演藝之路潛力無窮。



她也透露，這次很開心能加入凱渥這個大家庭，向前輩們努力學習，成為一名更優秀的演員。自己今年也有多部作品，陸續與大家見面，包含恐怖影集《都市懼集》、喜劇影集《省省吧！我家富貴發》，以及7月26日開演的舞台劇《穿越門中門》，期待在不同平台上與觀眾們相見。

▲盧以恩絕美學士照曝光。（圖／凱渥提供）