薔薔送憂鬱症爸2犬「遭趕出家門」！　父女衝突過程曝光

記者王靖淳／綜合報導

女星薔薔自節目《我愛黑澀會》出道，以直率敢言的風格圈粉不少人，平時用心經營社群的她，近年來跨足YouTube頻道，不吝嗇與粉絲分享日常。日前她才透露爸爸罹患憂鬱症，因此最近她決定養新柴犬，同時也將過程拍成影片，希望可以藉此療癒爸爸負面的心情。

▲薔薔會在YouTube頻道記錄日常。（圖／翻攝自Facebook／林嘉凌薔薔Maze）

透過薔薔在YouTube頻道最新上傳的影片可見到，她南下台中找友人領養2隻年幼的柴犬，不過卻在接回家後惹怒爸爸。薔薔坦言，爸爸從小到大都不讓她養狗，當年她帶愛犬「栗子」回家時，也是與爸爸大戰了很久，最終對方才終於妥協，同時也透露，如今之所以會想再養柴犬，除了是替「栗子」找個伴之外，同時也希望能讓憂鬱的爸爸心情好一點。

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▲薔薔帶新柴犬回家，希望獲得爸爸的同意。（圖／翻攝自YouTube／林嘉凌薔薔Maze）

沒想到，當爸爸看到女兒又帶了2隻狗回家時，當下馬上變臉要薔薔不准把狗帶進家門，除了要她把狗帶去其他地方，或是還給粉絲之外，同時也表示，家裡的空間無法再容下其他寵物，自己也沒有體力去養牠們。他向薔薔強調：「妳要養狗可以，也要經過大家同意，妳要有辦法帶牠，妳不能丟給別人來帶。」並嚴肅表示，如果要再養狗就不住在這個家。

▲薔薔的爸爸對於家中要再養狗感到不滿。（圖／翻攝自YouTube／林嘉凌薔薔Maze）

最後，薔薔為了安撫爸爸的不滿情緒，只好先把2隻幼犬暫放在同事家，希望日後能獲得爸爸的同意。為此，她坦言，原本以為爸爸會很開心，結果沒想到連家門都進不去。事實上，薔薔日前才在影片中提到，爸爸最近罹患憂鬱症，當時她以為送200萬的現金會讓爸爸開心，不料父女倆反而起衝突，薔薔也為此在影片中激動落淚，她在影片最後坦言自己的精神狀況也不好，所以只能盡力用自己的方式去關心爸爸。

▲薔薔原以為爸爸看到新柴犬會很開心。（圖／翻攝自YouTube／林嘉凌薔薔Maze）