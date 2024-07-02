ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

薔薔送憂鬱症爸2犬「遭趕出家門」！　父女衝突過程曝光

記者王靖淳／綜合報導

女星薔薔自節目《我愛黑澀會》出道，以直率敢言的風格圈粉不少人，平時用心經營社群的她，近年來跨足YouTube頻道，不吝嗇與粉絲分享日常。日前她才透露爸爸罹患憂鬱症，因此最近她決定養新柴犬，同時也將過程拍成影片，希望可以藉此療癒爸爸負面的心情。

▲（圖／翻攝自Facebook／林嘉凌薔薔Maze）

▲薔薔會在YouTube頻道記錄日常。（圖／翻攝自Facebook／林嘉凌薔薔Maze）

透過薔薔在YouTube頻道最新上傳的影片可見到，她南下台中找友人領養2隻年幼的柴犬，不過卻在接回家後惹怒爸爸。薔薔坦言，爸爸從小到大都不讓她養狗，當年她帶愛犬「栗子」回家時，也是與爸爸大戰了很久，最終對方才終於妥協，同時也透露，如今之所以會想再養柴犬，除了是替「栗子」找個伴之外，同時也希望能讓憂鬱的爸爸心情好一點。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲薔薔帶新柴犬回家，希望獲得爸爸的同意。（圖／翻攝自YouTube／林嘉凌薔薔Maze）

沒想到，當爸爸看到女兒又帶了2隻狗回家時，當下馬上變臉要薔薔不准把狗帶進家門，除了要她把狗帶去其他地方，或是還給粉絲之外，同時也表示，家裡的空間無法再容下其他寵物，自己也沒有體力去養牠們。他向薔薔強調：「妳要養狗可以，也要經過大家同意，妳要有辦法帶牠，妳不能丟給別人來帶。」並嚴肅表示，如果要再養狗就不住在這個家。

▲薔薔的爸爸對於家中要再養狗感到不滿。（圖／翻攝自YouTube／林嘉凌薔薔Maze）

最後，薔薔為了安撫爸爸的不滿情緒，只好先把2隻幼犬暫放在同事家，希望日後能獲得爸爸的同意。為此，她坦言，原本以為爸爸會很開心，結果沒想到連家門都進不去。事實上，薔薔日前才在影片中提到，爸爸最近罹患憂鬱症，當時她以為送200萬的現金會讓爸爸開心，不料父女倆反而起衝突，薔薔也為此在影片中激動落淚，她在影片最後坦言自己的精神狀況也不好，所以只能盡力用自己的方式去關心爸爸。

▲薔薔原以為爸爸看到新柴犬會很開心。（圖／翻攝自YouTube／林嘉凌薔薔Maze）

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

巴西女凌晨3點被寵物犬叫醒　驚見路上一排水豚大軍遊行

推薦閱讀

薔薔妹被綠直播吵架「被女友打巴掌」！火爆場面全播出　4萬人在線看傻

薔薔妹被綠直播吵架「被女友打巴掌」！火爆場面全播出　4萬人在線看傻

金秀賢3照片偷放閃金智媛！被韓媒「抓包後急刪除」　網友激動嗨炸了

金秀賢3照片偷放閃金智媛！被韓媒「抓包後急刪除」　網友激動嗨炸了

薔妹遭陸女友呼巴掌「薔薔發聲了」！堂姊也火大開砲　施暴畫面瘋傳

薔妹遭陸女友呼巴掌「薔薔發聲了」！堂姊也火大開砲　施暴畫面瘋傳

林千又砸12萬空運LV巧克力「全融化」！　崩潰道歉：沒想到台灣這麼熱

林千又砸12萬空運LV巧克力「全融化」！　崩潰道歉：沒想到台灣這麼熱

越南妹認識台男「同房睡1晚」隔天秒結婚！　3原因不嫁越南男：我很怕

越南妹認識台男「同房睡1晚」隔天秒結婚！　3原因不嫁越南男：我很怕

才點頭嫁張書豪「歐陽妮妮驚人財力起底」！　曾砸250萬配貨買包

才點頭嫁張書豪「歐陽妮妮驚人財力起底」！　曾砸250萬配貨買包

夏乙薇錄影「緋聞男星海產突衝進去」！全場尖叫　激烈拉扯走光底褲

夏乙薇錄影「緋聞男星海產突衝進去」！全場尖叫　激烈拉扯走光底褲

吳亦凡坐牢媽想「賣豪車換現金」　千萬BRABUS G800售價曝

吳亦凡坐牢媽想「賣豪車換現金」　千萬BRABUS G800售價曝

《順風》美月結婚「義燦現身」　他淚喊：小時候美月保護我，該放手了

《順風》美月結婚「義燦現身」　他淚喊：小時候美月保護我，該放手了

人氣AV女優七森莉莉曬「超仙婚禮穿搭」被讚滿分！　老司機全暈了

人氣AV女優七森莉莉曬「超仙婚禮穿搭」被讚滿分！　老司機全暈了

三上悠亞引退後又脫了！ 比基尼包不住「最強肉體」

三上悠亞引退後又脫了！ 比基尼包不住「最強肉體」

日YTR驚喜宣布「終於拿到台灣永久居留證了」！一樹PO痛哭圖：謝謝

日YTR驚喜宣布「終於拿到台灣永久居留證了」！一樹PO痛哭圖：謝謝

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

薔薔妹被綠直播吵架「被女友打巴掌」！火爆場面全播出　4萬人在線看傻

金秀賢3照片偷放閃金智媛！被韓媒「抓包後急刪除」　網友激動嗨炸了

薔妹遭陸女友呼巴掌「薔薔發聲了」！堂姊也火大開砲　施暴畫面瘋傳

林千又砸12萬空運LV巧克力「全融化」！　崩潰道歉：沒想到台灣這麼熱

越南妹認識台男「同房睡1晚」隔天秒結婚！　3原因不嫁越南男：我很怕

才點頭嫁張書豪「歐陽妮妮驚人財力起底」！　曾砸250萬配貨買包

夏乙薇錄影「緋聞男星海產突衝進去」！全場尖叫　激烈拉扯走光底褲

吳亦凡坐牢媽想「賣豪車換現金」　千萬BRABUS G800售價曝

《順風》美月結婚「義燦現身」　他淚喊：小時候美月保護我，該放手了

人氣AV女優七森莉莉曬「超仙婚禮穿搭」被讚滿分！　老司機全暈了

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

薔薔, 我愛黑澀會, YouTuber

讀者迴響

最新新聞更多

  1. AP潘宇謙遇女友以死相逼！　驚悚情勒對話曝光
  2. 上原亞衣拍AV「5年進帳千萬」！退役8年吐心聲：至今不敢告訴爸媽
  3. 薔薔送憂鬱症爸2犬「遭趕出家門」！　父女衝突過程曝光
  4. 郁方兒子申請美國大學「預計燒2000萬！」　驚人學費苦嘆：我有3個
  5. 《天橋》盧以恩畢業了！絕美學士照「撞臉Minji」　驚喜曝人生新動向
  6. 《不夠善良的我們》霸榜上半年收視排行！　林依晨聞喜訊發聲了
  7. 王陽明嗆鄭人碩：敢在我場子鬧事！　角頭「夜店百人亂鬥」場面曝
  8. 快訊／金秀賢「抵台時間」曝光！　搶先現身「1地點」近距離會粉絲
  9. 花蓮強震災情曝光！　范逸臣台東老家「魚池被震裂」
  10. 公開梧桐妹「私下對話截圖」！　賈靜雯：我女兒對我是真愛

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366