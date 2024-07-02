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夏乙薇錄影「緋聞男星海產突衝進去」！全場尖叫　激烈拉扯走光底褲

記者劉宜庭／綜合報導

女星夏乙薇去年底被週刊拍到夜會海產（劉威廷），雙方因而爆出緋聞，她近日上節目雖然極力澄清，但仍被現場來賓調侃，更讓人意外之外的是，男方當下剛好也在攝影棚，雙方在鏡頭前逗趣打鬧，期間疑似因為動作太大，不小心走光露出底褲，所幸一旁的羽葤立刻上前提醒，才沒有被拍到。

▲夏乙薇錄影「緋聞男星海產突衝進去」！全場尖叫　激烈拉扯走光底褲。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）

▲夏乙薇錄影「緋聞男星海產突衝進去」！全場尖叫　激烈拉扯走光底褲。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）

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▲夏乙薇錄影到一半，海產突然衝進去。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）

在《11點熱吵店》中，當夏乙薇被爆料「滿腦『瑟瑟』有夠不正經」，主持人沈玉琳隨即開玩笑虧：「他連馬國賢都可以在一起了。」立刻讓對方氣得上前鎖喉，他則繼續笑喊「因為這是她生命中的污點」，讓眾人驚呼「真的假的」。

對此，夏乙薇極力否認，更無奈表示：「我會被你們害死，馬國賢哥、海產，我到底哪裡去找桃花？」面對沈玉琳提問「所以在妳面前，不要再提國賢跟海產了，對不對？」一番話立刻讓Melody驚問「妳跟海產在一起過？！」她再度激動衝上前連忙否認。

▲夏乙薇錄影「緋聞男星海產突衝進去」！全場尖叫　激烈拉扯走光底褲。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）

▲夏乙薇錄影「緋聞男星海產突衝進去」！全場尖叫　激烈拉扯走光底褲。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）

▲海產原本並非該集嘉賓，但剛好聽見自己的名字。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）

沒想到，這時有人大喊「他在現場！？」原來，海產雖然並非該集錄影嘉賓，但當下恰好也在攝影棚，一聽到自己名字，直接走到鏡頭前，還開玩笑對夏乙薇說：「提到我了是不是？我跟妳講，我們的事情妳也該講了吧？」突如其來的現場，讓現場嘉賓激動到尖叫，場面十分熱鬧。

面對沈玉琳爆料「她（夏乙薇）提到你連忙否認欸，好像你是她生命中的汙點一樣」，海產立刻指著女方反擊「妳才是我的汙點」。夏乙薇聽完立刻激動伸手搥打海產，2人一來一往打鬧，讓現場眾人全笑翻。

▲夏乙薇錄影「緋聞男星海產突衝進去」！全場尖叫　激烈拉扯走光底褲。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）

▲夏乙薇錄影「緋聞男星海產突衝進去」！全場尖叫　激烈拉扯走光底褲。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）

▲夏乙薇錄影「緋聞男星海產突衝進去」！全場尖叫　激烈拉扯走光底褲。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）

▲夏乙薇、海產打鬧互動笑翻全場。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）

不過，這時羽葤急忙提醒：「夏乙薇！夏乙薇！妳露出來了啦！」後來回歸主題，她爆料夏乙薇從本質上就很「瑟瑟」：「我不知道鏡頭有沒有拍到，她一直在露底褲妳知道嗎？」所幸她及時提醒，好友才將衣服拉起來。

▲夏乙薇錄影「緋聞男星海產突衝進去」！全場尖叫　激烈拉扯走光底褲。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）

▲夏乙薇錄影「緋聞男星海產突衝進去」！全場尖叫　激烈拉扯走光底褲。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）

▲夏乙薇錄影「緋聞男星海產突衝進去」！全場尖叫　激烈拉扯走光底褲。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）

▲夏乙薇錄影「緋聞男星海產突衝進去」！全場尖叫　激烈拉扯走光底褲。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）

▲羽葤發現夏乙薇意外露出底褲。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）

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夏乙薇, 海產, 劉威廷

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