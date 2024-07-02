ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

李岳遇飛機故障　香港機場滯留一夜

【獨家】李岳遇飛機故障　香港機場滯留一夜

▲李岳到香港迪士尼取景拍攝，返台時在香港因班機故障滯留，在機場吃飯時累到一臉呆滯。（翻攝影片）

圖文／鏡週刊

昔西瓜哥哥李岳因頻道拍攝時常世界各地飛，上週末在香港要返台遇上衰事，已經登機的他，聽到廣播說引擎故障待修，所有乘客在機上待了3小時多，最後下機又滯留一夜，他苦笑說：「我現在對香港機場很熟。」

李岳日前飛港，週末返台時卻碰上飛機意外故障事件，當天下午3點，登機坐定後一個多小時，電影都播完了，被空服員告知可能得下機，於是他和整台班機的人一起下去等候，在機場等通知，結果一等就是好幾個小時，開始被通知領晚餐餐券，一排餐券又是2個小時，坐下來吃飯後，晚上9點飛機仍未維修好，再等一次消夜餐券，直到深夜11點，機場免稅店都打烊了，實在無奈，也相當疲憊。

[廣告]請繼續往下閱讀...

凌晨12點，航空公司通知提領行李，要夜宿機場飯店，航班確定取消，凌晨2點鐘於下榻旅館，隔天早上9點又前往機場，終於成功返台，當天光是在機場就等了14個小時沒有下文，實在辛苦。李岳說，有些人有經驗，直接當場改班機，不過週末時段空位不多，他表示，「也是一種難得的體驗，空姐空少地勤們辛苦了」。

更多鏡週刊報導
言承旭跨海急飛驚喜慶生　陳美鳳68大壽心花怒放
公司成立2年　薔薔擴大徵才開優渥福利
唱幾句突喊停「全場轟動」　張信哲：丟臉丟到鳥巢了

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

推薦閱讀

薔薔妹被綠直播吵架「被女友打巴掌」！火爆場面全播出　4萬人在線看傻

薔薔妹被綠直播吵架「被女友打巴掌」！火爆場面全播出　4萬人在線看傻

林千又砸12萬空運LV巧克力「全融化」！　崩潰道歉：沒想到台灣這麼熱

林千又砸12萬空運LV巧克力「全融化」！　崩潰道歉：沒想到台灣這麼熱

金秀賢3照片偷放閃金智媛！被韓媒「抓包後急刪除」　網友激動嗨炸了

金秀賢3照片偷放閃金智媛！被韓媒「抓包後急刪除」　網友激動嗨炸了

吳亦凡坐牢媽想「賣豪車換現金」　千萬BRABUS G800售價曝

吳亦凡坐牢媽想「賣豪車換現金」　千萬BRABUS G800售價曝

人氣AV女優七森莉莉曬「超仙婚禮穿搭」被讚滿分！　老司機全暈了

人氣AV女優七森莉莉曬「超仙婚禮穿搭」被讚滿分！　老司機全暈了

《順風》美月結婚「義燦現身」　他淚喊：小時候美月保護我，該放手了

《順風》美月結婚「義燦現身」　他淚喊：小時候美月保護我，該放手了

越南妹認識台男「同房睡1晚」隔天秒結婚！　3原因不嫁越南男：我很怕

越南妹認識台男「同房睡1晚」隔天秒結婚！　3原因不嫁越南男：我很怕

空運「這台灣水果」回日本！田中千繪悄送驚喜 媽一聽金額：不敢相信

空運「這台灣水果」回日本！田中千繪悄送驚喜 媽一聽金額：不敢相信

啦啦隊正妹「少鹽」賠16萬成功解約！　前東家聲明全文曝光

啦啦隊正妹「少鹽」賠16萬成功解約！　前東家聲明全文曝光

「偷吃沒在怕」TOP3星座男公開！雙子愛新鮮感　第一名自信爆棚

「偷吃沒在怕」TOP3星座男公開！雙子愛新鮮感　第一名自信爆棚

眾量級新片「黃金5秒鐘剩1人喊」！　網失望：不是原本的樣子了

眾量級新片「黃金5秒鐘剩1人喊」！　網失望：不是原本的樣子了

《黑澀會》薔薔公司擴大徵才！月薪曝光⋯5福利超狂：不定時出遊

《黑澀會》薔薔公司擴大徵才！月薪曝光⋯5福利超狂：不定時出遊

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

薔薔妹被綠直播吵架「被女友打巴掌」！火爆場面全播出　4萬人在線看傻

林千又砸12萬空運LV巧克力「全融化」！　崩潰道歉：沒想到台灣這麼熱

金秀賢3照片偷放閃金智媛！被韓媒「抓包後急刪除」　網友激動嗨炸了

吳亦凡坐牢媽想「賣豪車換現金」　千萬BRABUS G800售價曝

人氣AV女優七森莉莉曬「超仙婚禮穿搭」被讚滿分！　老司機全暈了

《順風》美月結婚「義燦現身」　他淚喊：小時候美月保護我，該放手了

越南妹認識台男「同房睡1晚」隔天秒結婚！　3原因不嫁越南男：我很怕

空運「這台灣水果」回日本！田中千繪悄送驚喜 媽一聽金額：不敢相信

啦啦隊正妹「少鹽」賠16萬成功解約！　前東家聲明全文曝光

「偷吃沒在怕」TOP3星座男公開！雙子愛新鮮感　第一名自信爆棚

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

鏡週刊, 李岳

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 《誰是被害者2》大魔王身份曝光！蘇慧倫曝2困難：進入角色很痛苦
  2. 李岳遇飛機故障　香港機場滯留一夜
  3. 金秀賢「刪3照片」被抓包！遭疑避嫌金智媛　雙方經紀公司不回應
  4. 納豆深夜喝酒遲遲未歸「下跪求原諒」！　依依爆他私下面：愛賣慘討拍
  5. 搭中捷「不小心坐到博愛座」！驚睹60歲婦反應 姚冠宇：很怕被攻擊
  6. 泫雅浴室自拍「鏡面反射比基尼」超辣！布料快包不住…狂吸42萬人朝聖
  7. 金秀賢3照片偷放閃金智媛！被韓媒「抓包後急刪除」　網友激動嗨炸了
  8. 余祥銓甩肉11公斤想活久一點　連余大哥都嚇到了
  9. 林志穎一家出遊美國迪士尼　兒Kimi暴風成長追上爸爸
  10. 獨／李蒨蓉先有後婚天天陷冷戰　老公李德立出面爆婚姻現況

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366