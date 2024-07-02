李岳遇飛機故障　香港機場滯留一夜

▲李岳到香港迪士尼取景拍攝，返台時在香港因班機故障滯留，在機場吃飯時累到一臉呆滯。（翻攝影片）



圖文／鏡週刊

昔西瓜哥哥李岳因頻道拍攝時常世界各地飛，上週末在香港要返台遇上衰事，已經登機的他，聽到廣播說引擎故障待修，所有乘客在機上待了3小時多，最後下機又滯留一夜，他苦笑說：「我現在對香港機場很熟。」

李岳日前飛港，週末返台時卻碰上飛機意外故障事件，當天下午3點，登機坐定後一個多小時，電影都播完了，被空服員告知可能得下機，於是他和整台班機的人一起下去等候，在機場等通知，結果一等就是好幾個小時，開始被通知領晚餐餐券，一排餐券又是2個小時，坐下來吃飯後，晚上9點飛機仍未維修好，再等一次消夜餐券，直到深夜11點，機場免稅店都打烊了，實在無奈，也相當疲憊。

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凌晨12點，航空公司通知提領行李，要夜宿機場飯店，航班確定取消，凌晨2點鐘於下榻旅館，隔天早上9點又前往機場，終於成功返台，當天光是在機場就等了14個小時沒有下文，實在辛苦。李岳說，有些人有經驗，直接當場改班機，不過週末時段空位不多，他表示，「也是一種難得的體驗，空姐空少地勤們辛苦了」。

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