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納豆深夜喝酒遲遲未歸「下跪求原諒」！　依依爆他私下面：愛賣慘討拍

記者孟育民／台北報導

緯來戲劇台43頻道《甄心分享小琳鐺》邀請依依、劉書宏、林道遠和李佳豫討論「男人超愛演！精湛演技堪比金馬影帝？！」依依說剛交往時，納豆依然維持著夜生活的習慣，經常與朋友喝酒到深夜。每當這種時候，納豆都會提前與依依約定好回家的時間。當約定時間快到時，納豆發訊息說會晚半小時到家，這讓她非常生氣，氣急之下回覆：「現在不回來，那就再也不用回來了。」

▲▼ 依依抖出納豆太晚回家竟下跪道歉的糗事。（圖／緯來戲劇台提供）

▲依依爆納豆太晚回家惹怒她。（圖／緯來戲劇台提供）

過了半小時，納豆回到家後，沒有辯解，而是選擇面壁下跪，向依依道歉，認錯說「我覺得我自己做錯了。」讓依依大呼這太有反差萌了！依依說，女人就是吃軟不吃硬，他這麼誠懇認錯，讓她的怒氣瞬間消失，馬上原諒他！依依還提到納豆愛裝忙，不只裝忙還瞎忙，有次，納豆自告奮勇說要煮水餃給她吃，但因為兩個人吃不多，覺得沒必要用大鍋子煮，竟用熱水壺煮水餃，讓她大為傻眼！

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▲▼ 依依抖出納豆太晚回家竟下跪道歉的糗事。（圖／緯來戲劇台提供）

▲ 納豆回家竟面壁下跪道歉。（圖／緯來戲劇台提供）

此外，依依爆料說，納豆除了愛裝無辜，還愛賣慘討拍。有時，納豆出外景一整天回到家，希望依依幫忙按摩，會說「寶貝，我今天真的好累」、「錄製遊戲節目時，十幾個人起來欺負我一個，我又是被打的、又是被潑水的、又是被絆倒的」，且哀說身體痠痛，於是依依認真幫他按摩。事後節目播出時發現，納豆並沒有像當時所說的一樣被欺負、被潑水，反而是坐在旁邊悠閒地吃餅乾。

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