「偷吃沒在怕」TOP3星座男公開！雙子愛新鮮感　第一名自信爆棚

記者劉宛欣／綜合報導

不少人尋找另一半時會參考星座，這之中最怕遇到的就是對感情不忠的渣男、渣女，星座專家白瑜日前就在《命運好好玩》節目上，根據上升、太陽、金星星座，分享了「偷吃也不怕被抓」的3星座男，提供給廣大觀眾參考。

第三名－雙子座：喜歡變化，追求新鮮

白瑜指出雙子座喜歡追求新鮮，如果周圍的資訊都固定，會讓他們覺得枯燥乏味，認為需要多出去看看人生的美好，她直言「這種人追求新鮮久了，價值觀會不穩定」，每遇到一個對象就有不同的價值觀來說服自己，較難以與另一半建立信任，但雙子沒有想那麼遠，她直言「喜歡變化很好，但是如果在人際關係的過程中，尤其是跟愛有關係，破壞了人與人之間的契約，很可能會遭遇人生中很大的挫折」。

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▲第三名雙子座。（圖／翻攝YouTube／命運好好玩）

第二名－天蠍座：沒安全感，想留後路

白瑜指出天蠍座的心態是「如果不知道人生最大的風險，那我可能會死得很難看，還拖累別人，所以一定要留後路」，有些人放錯重點，在機緣不好的情況下，把錯怪在伴侶身上，尤其是年輕的天蠍，在不懂自省時，安全感就會來自於找一個「旺妻、旺夫」的對象，傾向找一個有資源的人，這樣的錯誤認知會讓他們走上錯誤的道路。

▲第二名天蠍座。（圖／翻攝YouTube／命運好好玩）

第一名－獅子座：自信爆棚，渴望關注

白瑜指出部分人會把價值感和自信、成就感建立在別人給予自己多少東西上面「是面子虛榮心在作祟」。他們可能會忽略自己內心真正的需求，過度追求外界的關注，最終導致自己不知不覺在人際關係中受傷，或去傷害另一半，她直言「他們不是不怕被抓，是來不及思考，所以不是真的不怕，是想不到，笨、傻、或者是太自傲」。

▲第一名獅子座。（圖／翻攝YouTube／命運好好玩）