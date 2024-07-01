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翁馨儀出國氣到當場走人！　被女兒唸爆秒認錯：我被K.O

記者王靖淳／綜合報導

女星翁馨儀2013年與張菲次子張少懷結婚，婚後育有一對寶貝兒女，最近一家四口到日本旅遊，不過翁馨儀卻在社群發文透露被老公及小孩惹怒，同時也秀出一段對話截圖，還原事件發生的經過。

▲翁馨儀。 （圖／翻攝自Facebook／翁馨儀）

▲翁馨儀最近和老公帶小孩到日本玩。 （圖／翻攝自Facebook／翁馨儀）

翁馨儀透露，老公和小孩看到她手上提一堆東西，沒幫忙拿就算了，甚至還坐在旁邊休息，讓她氣得當場離開，後來女兒打了三通電話給她，但她因為還在生氣所以不想接。透過翁馨儀分享的截圖可見到，女兒認為就算當下在生氣，也應該要跟他們說一聲，同時也向她表示：「妳連女兒電話都不接，萬一我發生危險怎麼辦？」為此，翁馨儀被女兒的話給說服，「嗯...好像是，我改。」

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▲翁馨儀。 （圖／翻攝自Facebook／翁馨儀）

▲翁馨儀在社群發文透露被女兒說服。 （圖／翻攝自Instagram／hsinyiwong）

翁馨儀的女兒在對話中表示：「妳如果東西重可以跟我們說，我們可以幫妳拿。」她希望對方能主動告知自己需要幫忙，而不是讓家人們無所適從。她也提到，翁馨儀當下沒告知去向，讓她和爸爸及弟弟很擔心，「妳也不說妳在哪，我們還跑每一層樓找妳。」最後，她直言：「妳這樣出國很不好玩。」為此，翁馨儀聽完女兒的回話後馬上認錯，「完了，我被K.O。」

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翁馨儀, 張少懷, 結婚

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