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三上悠亞引退後又脫了！ 比基尼包不住「最強肉體」

三上悠亞引退後積極拓展事業，近期推出自家品牌服飾。（翻攝IG@yua_mikami）

▲三上悠亞引退後依舊是很多人心中的女神。（翻攝IG@yua_mikami）

圖文／鏡週刊

日本知名AV女優三上悠亞引退AV界後，跨足多領域成為網紅、藝人，更當起服裝品牌老闆。自從轉換跑道後，她屢次造訪台灣參與各式活動，火辣身材依舊深受老司機愛戴。

三上悠亞除了推出自家品牌的內衣，也推出了泳裝系列，兼具甜美與誘人的風格，日前她在IG放送泳裝系列美照，大方分完美身材曲線，其中一張背面照露出美背，腰窩的泳裝蝴蝶結更是考驗老司機定力，不少人直呼：「好想要拉開來！」

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三上悠亞親自當模特兒展示自家品牌最新泳裝。（翻攝IG@yua_mikami）

▲三上悠亞的泳裝背後有一個蝴蝶結。（翻攝IG@yua_mikami）

擁有火辣身材的三上悠亞一連換裝不同泳裝，展現不同夏日風情，比基尼上衣烘托豐滿雙乳更加雄偉，還有交叉綁帶設計凸顯纖腰，搭配三上悠亞甜美臉蛋及無辜噘嘴表情，深深擄獲不少粉絲的心。

三上悠亞試穿最新泳裝。（翻攝IG@yua_mikami）

▲三上悠亞的泳裝可愛又性感。（翻攝IG@yua_mikami）

三上悠亞自家品牌的泳裝，可愛又性感。（翻攝IG@yua_mikami）

▲三上悠亞穿上最強泳裝大秀好身材。（翻攝IG@yua_mikami）

然而，三上悠亞近期與日本知名帽子品牌「CA4LA」推出聯合商品，卻因「AV女優」身分慘遭網友抵制，部分網友表示該品牌的帽子價格不菲，卻聘請AV女優擔任代言人，對品牌形象造成負面影響。對此，三上悠亞也發出長文回應反擊，她表示看到網上一些惡意言論，強調「言語是有殺傷力的」，認為某些話不應該對人說，並且也直言「如果這世上不再需要我，我就會自然消失。」


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