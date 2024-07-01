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追星少女遭韓媒惡剪「防彈換乘愛NewJeans」　粉絲怒灌爆YT：道歉

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣女團NewJeans近來在日本東京連續舉辦兩天演唱會，吸引韓媒爭相到當地取材報導，怎料，新聞台《JTBC》採訪到一名日本女孩，對方表示「很喜歡防彈少年團，也覺得NewJeans很棒」，卻遭到媒體惡剪並超譯，直指該位女孩「從防彈換乘喜歡上NewJeans」，引起大批粉絲不爽，要求下架新聞並道歉。

▲▼追星少女遭韓媒惡剪「防彈換乘愛NewJeans」　粉絲怒灌爆YT：道歉。（圖／翻攝自JTBC YouTube）

▲日本學生採訪時表示「雖然BTS我也非常喜歡，但（NewJeans）也很厲害」，卻被錯譯。（圖／翻攝自JTBC YouTube）

《JTBC》日前前往東京採訪，一名日本學生接受採訪，她原意為「（NewJeans）在學校也很有人氣，大家都知道」，接著話題談到天團防彈少年團，她回答：「雖然BTS我也非常喜歡，但（NewJeans）也很厲害。」沒想到，這段採訪被記者誤解為「從防彈換乘喜歡上NewJeans」，還打上相關字幕，引起大批粉絲不滿，認為媒體曲解少女的意思，要求道歉。

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▲韓媒翻譯成「從防彈換乘愛上NewJeans」，粉絲怒灌爆YT：道歉。（圖／翻攝自JTBC YouTube）

▲韓媒翻譯成「從防彈換乘愛上NewJeans」，粉絲怒灌爆新聞台頻道。（圖／翻攝自JTBC YouTube）

風波吵了一日，《JTBC》新聞台把少女的採訪字幕改為「我喜歡BTS，也喜歡NewJeans」，並默默下架原本的影片重新上傳。此舉再度惹怒大批粉絲，留言要求新聞台道歉。

下方留言充滿粉絲抗議聲浪「太難看了，請道歉」、「韓國有多少人聽得懂日文，這樣亂翻譯好嗎」、「不打算道歉嗎」、「應該要下架影片吧」、「女生被誤解很慘」。

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防彈少年團, NewJeans, 防彈, NewJeans

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