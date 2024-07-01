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怪奇比莉夢幻聯動Jennie掀全場尖叫　登《劉QUIZ》二度告白我愛你超甜

文／妞新聞

近期全球都在瘋狂的跨國夢幻聯動就是這組合了吧？「怪奇比莉 （Billie Eilish）」近日睽違3年帶著全新專輯《溫柔重擊（HIT ME HARD AND SOFT）》回歸，特別飛到韓國首爾舉辦聽歌會，沒想到本尊還沒現身，率先亮相走上舞台的主持人就讓全場掀起驚喜尖叫，究竟是哪位大咖這麼狂！？

怪奇比莉韓國聽歌會

「大咖閨蜜」義氣主持

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▲Jennie主持怪奇比莉在韓國首爾舉辦的聽歌會。（圖／Youtueb／Spotify）

▲怪奇比莉一上台給Jennie一個大大擁抱。（圖／X@sunnysunlisa

沒錯，這位綁著高高馬尾、穿著黑色小外套的漂亮MC，就是在全世界擁有高人氣的女團BLACKPINK成員Jennie ，兩人不只被拍到在後台來個愛的抱抱，怪奇比莉一上台也給Jennie一個大大擁抱，全場氣氛嗨到最高點啦！

▲怪奇比莉同框Jennie。（圖／naver，下同）

怪奇比莉也在台上對Jennie告白，直喊：「I Love You」，Jennie不只可愛地請台下觀眾把歡呼留給主角，還調皮的要對方在自己發專輯時也得回報「擔綱主持人」，全程訪談秒切換成英文，流利又穩健地進行，西洋樂壇流行指標歌手＋KPOP頂流女偶像的歷史級畫面馬上引爆轟動。

▲怪奇比莉與Jennie在Coachella音樂節結下好交情。（圖／X@sunnysunlisa）

怪奇比莉與Jennie的擁抱畫面是不是似曾相識呢？其實2人的好交情要回溯到5年前的Coachella音樂節，當時在後台就被捕捉到親密的互動，沒想到2024年能夠再度看到兩人以不同形式同台。

國際巨星登上《劉QUIZ》

二度告白Jennie超甜

▲怪奇比莉登《劉QUIZ ON THE BLOCK》節目。（圖／tvN《You Quiz on the Block》，下同）

怪奇比莉近日登上由「劉大神」劉在錫、曹世鎬共同主持《劉QUIZ ON THE BLOCK》，再度創造意想不到的連動畫面，在節目上也談到了好友Jennie，她回想Jennie主持的聽歌會狀況大讚：「大家都很開心，我也覺得非常榮幸」，同時加碼誇誇：「Jennie是很厲害又優秀的朋友，不是訪問她，而是由她來訪問我這件事本身真的很榮耀。」

怪奇比莉同時自爆在韓國沒什麼熟悉的朋友，有Jennie的支持讓她覺得十分開心，也大呼她是『特別的朋友』，在被問到私下會常聯繫嗎？怪奇比莉立刻二度告白閨蜜大喊：「當然囉！I Love Jennie 」，甜度超高的訪談內容立刻讓粉絲們激動敲碗合作出歌。

註：文章之影片及圖片版權皆屬YouTube開放資源，上傳者並非妞新聞或編輯，若影片遭移除敬請見諒！

【延伸閱讀】

Jennie超模出道「美背＋胸線全露高辣走伸展台」評價兩極！抓包走秀被偷牽手放閃

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Niusnews妞新聞, 怪奇比莉, Jennie, 劉在錫, 劉QUIZ

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