怪奇比莉夢幻聯動Jennie掀全場尖叫　登《劉QUIZ》二度告白我愛你超甜

文/妞新聞

近期全球都在瘋狂的跨國夢幻聯動就是這組合了吧?「怪奇比莉 (Billie Eilish)」近日睽違3年帶著全新專輯《溫柔重擊(HIT ME HARD AND SOFT)》回歸,特別飛到韓國首爾舉辦聽歌會,沒想到本尊還沒現身,率先亮相走上舞台的主持人就讓全場掀起驚喜尖叫,究竟是哪位大咖這麼狂!?

怪奇比莉韓國聽歌會

「大咖閨蜜」義氣主持

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲Jennie主持怪奇比莉在韓國首爾舉辦的聽歌會。(圖/Youtueb/Spotify)

▲怪奇比莉一上台給Jennie一個大大擁抱。(圖/X@sunnysunlisa)



沒錯,這位綁著高高馬尾、穿著黑色小外套的漂亮MC,就是在全世界擁有高人氣的女團BLACKPINK成員Jennie ,兩人不只被拍到在後台來個愛的抱抱,怪奇比莉一上台也給Jennie一個大大擁抱,全場氣氛嗨到最高點啦!

▲怪奇比莉同框Jennie。(圖/naver,下同)

怪奇比莉也在台上對Jennie告白,直喊:「I Love You」,Jennie不只可愛地請台下觀眾把歡呼留給主角,還調皮的要對方在自己發專輯時也得回報「擔綱主持人」,全程訪談秒切換成英文,流利又穩健地進行,西洋樂壇流行指標歌手+KPOP頂流女偶像的歷史級畫面馬上引爆轟動。

▲怪奇比莉與Jennie在Coachella音樂節結下好交情。(圖/X@sunnysunlisa)

怪奇比莉與Jennie的擁抱畫面是不是似曾相識呢?其實2人的好交情要回溯到5年前的Coachella音樂節,當時在後台就被捕捉到親密的互動,沒想到2024年能夠再度看到兩人以不同形式同台。

國際巨星登上《劉QUIZ》



二度告白Jennie超甜

▲怪奇比莉登《劉QUIZ ON THE BLOCK》節目。(圖/tvN《You Quiz on the Block》,下同)

怪奇比莉近日登上由「劉大神」劉在錫、曹世鎬共同主持《劉QUIZ ON THE BLOCK》,再度創造意想不到的連動畫面,在節目上也談到了好友Jennie,她回想Jennie主持的聽歌會狀況大讚:「大家都很開心,我也覺得非常榮幸」,同時加碼誇誇:「Jennie是很厲害又優秀的朋友,不是訪問她,而是由她來訪問我這件事本身真的很榮耀。」

怪奇比莉同時自爆在韓國沒什麼熟悉的朋友,有Jennie的支持讓她覺得十分開心,也大呼她是『特別的朋友』,在被問到私下會常聯繫嗎?怪奇比莉立刻二度告白閨蜜大喊:「當然囉!I Love Jennie 」,甜度超高的訪談內容立刻讓粉絲們激動敲碗合作出歌。

註:文章之影片及圖片版權皆屬YouTube開放資源,上傳者並非妞新聞或編輯,若影片遭移除敬請見諒!

【延伸閱讀】

Jennie超模出道「美背+胸線全露高辣走伸展台」評價兩極!抓包走秀被偷牽手放閃

本文由《妞新聞》授權刊登,更多精彩內容請見官網或官方粉絲團。未經授權,請勿轉載!