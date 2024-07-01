ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

歐陽龍「嘴對嘴」親歐陽妮妮！網震驚：太噁了無法接受

歐陽龍對女兒親嘴又親臉，顯見父女感情好。（翻攝歐陽妮妮YouTube頻道）

▲歐陽龍對女兒親嘴又親臉，顯見父女感情好。（翻攝歐陽妮妮YouTube頻道）

圖文／鏡週刊

28歲的歐陽妮妮上（6）月29日被大8歲男友張書豪求婚成功，交往6年戀情修成正果，當天歐陽妮妮家人都在場，包含爸爸歐陽龍、媽媽傅娟、兩個妹妹歐陽娜娜、歐陽娣娣等。不過，求婚影片中，歐陽龍與歐陽妮妮嘴對嘴親吻畫面引發兩極爭議，有網友直呼「不能接受」。

歐陽龍「嘴對嘴」親歐陽妮妮　網反感：太噁了

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲張書豪（右）求婚歐陽妮妮（左），過程中一度淚崩。（翻攝歐陽妮妮YouTube頻道）

一名網友昨（6月30日）在Threads發文：「看到歐陽妮妮被求婚的影片，她爸嘴對嘴的親她，我真的 O!!!!M!!!!!!G!!!!!!!!!!，太噁了 我不行......」原PO強調，「個人沒辦法接受而已 勿戰」。

該篇貼文引來超過2,700人案讚，有網友留言：「等於張書豪會跟岳父常常間接接吻（？」有人認為「嘴對嘴親好可怕，而且女兒都這麼大了。」原PO回應表示，她覺得從小到大都不可以，「這樣小孩不會覺得爸爸可以親我為什麼其他叔叔不能？」還有人說：「我特地去看了真的，親了一下嘴後來瘋狂親臉」原PO則表示：「我真的沒騙人啊，我剛剛為了找秒數還要再看一次噁心畫面。」

有網友對歐陽龍嘴對嘴親歐陽妮妮表示不能接受。（翻攝Threads）

▲有網友對歐陽龍嘴對嘴親歐陽妮妮表示不能接受。（翻攝Threads）

其他網友也紛紛留言，「好恐怖！！ 無法接受」、「現在很多爸媽都嘴對嘴親小孩，我個人也是無法接受」、「終於有人跟我一樣⋯嘴對嘴真的不行，而且還一直親連續的，從嘴親到眼睛旁邊，但是親一下臉頰我可以接受，就一下」、「看到路上或網路上那種爸媽嘴對嘴親幼兒的我也無法」。

不過，有人表示歐陽家的相處模式就是那樣，覺得還好，「人家感情好」。還有網友提到貝克漢與女兒、羅志祥與媽媽嘴對嘴親吻的案例：「貝克漢嘴對嘴親女兒，也有引起討論，不知道會親到幾歲就是了」、「害我突然想到羅志祥跟他媽媽以前也有嘴對嘴親嘴過」、「人家感情好啊 還好吧每個家裡的教育方式本來就不一樣呢」。


更多鏡週刊報導
歐陽娣娣機場仆街粉絲超心疼！　本人高EQ自嘲：給大家拜個早年
歐陽妮妮搬去中國「與張書豪遠距戀」　夏如芝催婚結果曝光
歐陽娣娣再喊「我來自中國」　這次連五星旗都披上！網酸：爸爸曾反的旗

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

耳中夾出1公分巨型粉刺　毛孔瞬間變身「芝麻黑洞」

推薦閱讀

成語蕎爆拿「假貨愛馬仕絲巾」！上《女大》秀名牌…網放大標籤糗了

成語蕎爆拿「假貨愛馬仕絲巾」！上《女大》秀名牌…網放大標籤糗了

嗆「評審每年是你誰敢得罪」！曹西平點名金曲歌后：演出太牽強

嗆「評審每年是你誰敢得罪」！曹西平點名金曲歌后：演出太牽強

《順風》美月結婚「義燦現身」　他淚喊：小時候美月保護我，該放手了

《順風》美月結婚「義燦現身」　他淚喊：小時候美月保護我，該放手了

茵聲出國「解放深V」！　羞喊：叫我小妖精　

茵聲出國「解放深V」！　羞喊：叫我小妖精　

歐陽龍「嘴對嘴」親歐陽妮妮！網震驚：太噁了無法接受

歐陽龍「嘴對嘴」親歐陽妮妮！網震驚：太噁了無法接受

樂天女孩死會+１！Mika下班夜會帽T男　同居跡象早被翻出

樂天女孩死會+１！Mika下班夜會帽T男　同居跡象早被翻出

罹肺癌「轉移腦膜數度復發」　28歲蔣智豪：痛到想結束一切

罹肺癌「轉移腦膜數度復發」　28歲蔣智豪：痛到想結束一切

《如懿傳》隔6年突「史詩級翻車」遭群嘲！　周迅高EQ吐露真實心聲

《如懿傳》隔6年突「史詩級翻車」遭群嘲！　周迅高EQ吐露真實心聲

愛莉莎莎撞臉《墨雨雲間》反派女星！對比照一看劇迷驚：難怪眼熟

愛莉莎莎撞臉《墨雨雲間》反派女星！對比照一看劇迷驚：難怪眼熟

蔡阿嘎老婆開學校群組「驚見家長暑假規劃」！二伯焦慮：如履薄冰

蔡阿嘎老婆開學校群組「驚見家長暑假規劃」！二伯焦慮：如履薄冰

唐綺陽運勢／天蠍桃花運爆棚「但來得快去得快」！雙子感情陷僵局

唐綺陽運勢／天蠍桃花運爆棚「但來得快去得快」！雙子感情陷僵局

亞莉安娜認了「迷戀知名食人魔」惹議！　受害者家屬痛批：有病

亞莉安娜認了「迷戀知名食人魔」惹議！　受害者家屬痛批：有病

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

成語蕎爆拿「假貨愛馬仕絲巾」！上《女大》秀名牌…網放大標籤糗了

嗆「評審每年是你誰敢得罪」！曹西平點名金曲歌后：演出太牽強

《順風》美月結婚「義燦現身」　他淚喊：小時候美月保護我，該放手了

茵聲出國「解放深V」！　羞喊：叫我小妖精　

歐陽龍「嘴對嘴」親歐陽妮妮！網震驚：太噁了無法接受

樂天女孩死會+１！Mika下班夜會帽T男　同居跡象早被翻出

罹肺癌「轉移腦膜數度復發」　28歲蔣智豪：痛到想結束一切

《如懿傳》隔6年突「史詩級翻車」遭群嘲！　周迅高EQ吐露真實心聲

愛莉莎莎撞臉《墨雨雲間》反派女星！對比照一看劇迷驚：難怪眼熟

蔡阿嘎老婆開學校群組「驚見家長暑假規劃」！二伯焦慮：如履薄冰

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

鏡週刊

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 男大生拿專輯擼下體！　「五大唱片喊告」聲明全文曝光
  2. 李聖傑獻唱第1萬次《痴心絕對》！　全場大合唱掀回憶殺
  3. 重大傷病資格遭取消！唐玲燒500萬抗癌　醫：妳現在是普通人
  4. 台中歌劇院3檔必看音樂劇！台語饒舌「鄭成功歌舞秀」籌備4年推出
  5. 丟丟妹減肥「半夜肚子餓只吃1食物」！醫誇：很聰明 昔狂鏟20kg
  6. 王心凌「10公斤絕美華服」曝光！　巡演落幕突曝「重磅喜訊」
  7. 李多慧是I人「MBTI人格首曝光」！　自認拍攝前做足準備克服內向
  8. 30歲女上班族「口中吐出排泄物」！術後便秘2周　腸全黏成「粽子」
  9. 血尿1個多月！呂如中「進行癌症檢查」沮喪險被車撞　結果曝2處腫脹
  10. 被爆放鳥團練、拿醫美診斷請假！　蘇打綠阿龔親揭缺席內幕

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366