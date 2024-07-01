歐陽龍「嘴對嘴」親歐陽妮妮！網震驚：太噁了無法接受

▲歐陽龍對女兒親嘴又親臉，顯見父女感情好。（翻攝歐陽妮妮YouTube頻道）

圖文／鏡週刊

28歲的歐陽妮妮上（6）月29日被大8歲男友張書豪求婚成功，交往6年戀情修成正果，當天歐陽妮妮家人都在場，包含爸爸歐陽龍、媽媽傅娟、兩個妹妹歐陽娜娜、歐陽娣娣等。不過，求婚影片中，歐陽龍與歐陽妮妮嘴對嘴親吻畫面引發兩極爭議，有網友直呼「不能接受」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲張書豪（右）求婚歐陽妮妮（左），過程中一度淚崩。（翻攝歐陽妮妮YouTube頻道）

一名網友昨（6月30日）在Threads發文：「看到歐陽妮妮被求婚的影片，她爸嘴對嘴的親她，我真的 O!!!!M!!!!!!G!!!!!!!!!!，太噁了 我不行......」原PO強調，「個人沒辦法接受而已 勿戰」。

該篇貼文引來超過2,700人案讚，有網友留言：「等於張書豪會跟岳父常常間接接吻（？」有人認為「嘴對嘴親好可怕，而且女兒都這麼大了。」原PO回應表示，她覺得從小到大都不可以，「這樣小孩不會覺得爸爸可以親我為什麼其他叔叔不能？」還有人說：「我特地去看了真的，親了一下嘴後來瘋狂親臉」原PO則表示：「我真的沒騙人啊，我剛剛為了找秒數還要再看一次噁心畫面。」

▲有網友對歐陽龍嘴對嘴親歐陽妮妮表示不能接受。（翻攝Threads）

其他網友也紛紛留言，「好恐怖！！ 無法接受」、「現在很多爸媽都嘴對嘴親小孩，我個人也是無法接受」、「終於有人跟我一樣⋯嘴對嘴真的不行，而且還一直親連續的，從嘴親到眼睛旁邊，但是親一下臉頰我可以接受，就一下」、「看到路上或網路上那種爸媽嘴對嘴親幼兒的我也無法」。

不過，有人表示歐陽家的相處模式就是那樣，覺得還好，「人家感情好」。還有網友提到貝克漢與女兒、羅志祥與媽媽嘴對嘴親吻的案例：「貝克漢嘴對嘴親女兒，也有引起討論，不知道會親到幾歲就是了」、「害我突然想到羅志祥跟他媽媽以前也有嘴對嘴親嘴過」、「人家感情好啊 還好吧每個家裡的教育方式本來就不一樣呢」。



更多鏡週刊報導

歐陽娣娣機場仆街粉絲超心疼！ 本人高EQ自嘲：給大家拜個早年

歐陽妮妮搬去中國「與張書豪遠距戀」 夏如芝催婚結果曝光

歐陽娣娣再喊「我來自中國」 這次連五星旗都披上！網酸：爸爸曾反的旗