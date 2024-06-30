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愛莉莎莎撞臉《墨雨雲間》反派女星！對比照一看劇迷驚：難怪眼熟

記者劉宛欣／綜合報導

陸劇《墨雨雲間》由吳謹言、王星越主演，是今年上半年話題度最高的熱劇之一，不少演員靠著該作登上新的事業巔峰。劇中飾演陷害吳謹言（飾演薛方菲）的沈玉容妹妹沈如雲，被追劇的台灣網友指出撞臉網紅愛莉莎莎，驚人的相似度讓網友直呼「看得我好出戲」。

▲愛莉莎莎經常被發現撞臉《墨雨雲間》沈如雲。（圖／翻攝自愛莉莎莎Instagram）

▲愛莉莎莎經常被發現撞臉《墨雨雲間》沈如雲。（圖／翻攝自愛莉莎莎Instagram）

有網友在Dcard上發文直呼「《墨雨雲間》沈玉容的妹妹，長得好像愛莉莎莎！」曬出了多張匡玉婷的出場的畫面，寫下「第一眼看到她就嚇到，也太像了吧」，底下也有其他劇迷附和表示「尤其是哭的時候超級像！之後就無法入戲了」、「難怪看到她覺得好眼熟」、「超像欸哈哈哈哈哈」。而仔細對比兩人照片，可發現眉眼與鼻形在笑起來時，確實十分相像。

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▲愛莉莎莎經常被發現撞臉《墨雨雲間》沈如雲。（圖／翻攝自愛莉莎莎Instagram）

▲沈如雲是沈玉容的妹妹，由女星匡玉婷飾演。（圖／翻攝自Dcard、愛莉莎莎Instagram）

女星匡玉婷作品數不多，曾在2018年參演《崑崙歸》，不過該劇因故停拍，至今未能亮相，時隔6年她出演了熱劇《墨雨雲間》，開始打開了知名度。她在劇中飾演沈玉容的妹妹沈如雲，是第一集就出場的反派角色，與母親一起設計嫂嫂薛方菲（吳謹言飾），毀掉了對方的清白，後來在明義堂中，也多次使心機想要陷害薛方菲。

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愛莉莎莎, 墨雨雲間, 沈如雲

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