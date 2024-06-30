喜多郎寵台粉！罕見開金口〈Imagine〉　加碼清唱〈酒矸倘賣無〉

記者吳睿慈／高雄報導

日本傳奇音樂大師喜多郎30日旋風登台，首度來到高雄港都演出，更為台灣粉絲打造了特別曲目〈酒矸倘賣無〉，罕見開金口，邊彈邊唱約翰藍儂（John Lennon）的〈Imagine〉，讓台下粉絲驚聲連連，共吸引了將近4000名觀眾到場欣賞，座無虛席。

▲喜多郎獨寵台灣粉絲，罕見開金口唱兩句〈酒矸倘賣無〉，還帶來約翰藍儂的〈Imagine〉。（圖／媒體棧提供）



喜多郎28日剛結束在馬來西亞「世界雨林音樂節」的演出，緊接著飛來台灣徹夜裝台，在台快閃24小時，雖然時間緊迫，仍然呈現超高水準的表現，帶來經典曲目〈絲綢之路〉、〈饗宴〉、〈Matsuri〉、〈大蛇〉、〈戀慕〉。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲喜多郎帶來精彩演出。（圖／媒體棧提供）



相隔17年，喜多郎為了高雄場演出，特別設計歌單，演奏家喻戶曉的台灣名曲〈酒矸倘賣無〉，前奏一下引起大批觀眾熱烈歡呼，他真情流露告白：「謝謝大家來，今天是我巡演的最後一場演出，這首歌代表我以前美好的記憶。」當場更清唱了兩句歌詞，讓樂迷再度感受到他的用心。

喜多郎難得訪台，為了犒賞他的辛苦，主辦單位購買了台灣美食小籠湯包以及珍珠奶茶，演奏會休息室還安排高級按摩椅，撫慰他的辛勞，讓喜多郎大讚貼心，更對台灣美食讚不絕口！

▼▲喜多郎與「台灣太鼓協會」攜手打造耳目一新的台灣版〈饗宴〉、〈Imagine〉。（圖／媒體棧提供）



演唱會尾聲帶來2首精彩絕倫的安可曲，並與「台灣太鼓協會」攜手打造耳目一新的台灣版〈饗宴〉、〈Imagine〉，喜多郎感性說：「我從未用鋼琴伴奏唱過歌，我的作品都是以純樂器演奏，經歷新冠肺炎，我有很多音樂家朋友都因為這樣上天堂，所以想用這首歌紀念他們，我特別選了我朋友約翰藍儂的〈Imagine〉，希望你們能從歌曲中感受到我想要表達的情緒。」也搏得現場觀眾如雷的掌聲，為台灣巡演畫下圓滿的句點。