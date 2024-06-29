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金曲獎／熱狗無懸念奪歌王　主席陳子鴻親揭內幕：蠻有共識的

記者蔡琛儀／台北報導

第35屆金曲獎頒獎典禮圓滿落幕，新科金曲歌王由饒舌歌手熱狗拿下，評審團主席陳子鴻事後受訪表示，每個入圍者都有頗多人討論，「各有各的風格，熱狗是有評審提出他的整個感染力。」而稍早熱狗在金曲表演更是嗨翻全場，陳子鴻說：「那個現場感染力很容易感染到大家，後來大家就投給熱狗，其實還蠻有共識的。」經過兩輪，熱狗幾乎無懸念勝出，沒有血腥廝殺場面。

▲▼金曲獎評審-陳子鴻。（圖／記者周宸亘攝）

▲金曲獎評審團主席陳子鴻。（圖／記者周宸亘攝）

至於新科歌后孫盛希，陳子鴻透露歌后真的討論很久，「其實到最後我們討論很久，一直刪去法，到最後是楊乃文跟孫盛希。」他直誇兩人都非常優秀，「乃文唱蠻久，希希是蠻年輕，但兩位實力都很好，乃文這麼久了還能繼續這麼努力，大家投票出來還是覺得希希略勝一籌。」透露應該是三輪左右，差一兩票，票數相當接近，表示每個人都很強，誰沒得都可惜。

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▲▼ 最佳華語男女歌手獎-MC HotDog熱狗,孫盛希 Shi Shi。（圖／記者黃克翔攝）

▲新科金曲歌王熱狗、金曲歌后孫盛希。（圖／記者黃克翔攝）

被問到台語歌王歌后之戰，陳子鴻說進入PK的是蘇明淵、許富凱和翁立友，「許富凱很好，這張專輯很用心又很特別，但蘇明淵得獎的原因是大家討論很久，他音樂很平實，寫出一些人生故事，大家都知道他正職是律師，但不放棄音樂，沒有很炫技、平實，唱歌的方式都很容易感動人。」

台語歌后最多討論的，則是巴奈跟黃妃，他直誇大家都有共識黃妃的唱功真的是一流，「唱歌很鬆，爐火純青到一個境界，感覺她很輕鬆在唱，但細聽有很多細節。」

▲▼金曲獎最佳台語男女歌手獎-黃妃/.蘇明淵。（圖／記者黃克翔攝）

▲新科金曲獎台語歌王蘇明淵、歌后黃妃。（圖／記者黃克翔攝）

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