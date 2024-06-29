金曲獎／黃妃3度封后掩面爆哭！　痛揭父母半年內相繼離世

▲黃妃第三度拿下金曲獎最佳台語女歌手獎。（圖／記者黃克翔攝）



記者翁子涵／台北報導

第35屆金曲獎今（29日在）台北小巨蛋熱鬧登場，台語女歌手寶座由黃妃3度擒后，她以專輯《十八般武藝》角逐最佳台語女歌手獎，這也是她連續4年、第12度入圍此獎，3度封后後，她在台上激動淚崩感謝父母、眾神明、評審，以及老公小孩，「最要感謝一起走星光大道的恩師，讓我今天穩穩走，還有我最愛的歌迷。」

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▲▼黃妃想起已逝父母激動淚崩。（圖／記者黃克翔攝）



會後受訪，提到已逝的父母，黃妃更是數度泣不成聲、淚流不止，她哽咽地說：「今天是媽媽的母難日，我的農曆生日，所以我更想她了。」對於拿到第三座歌后，黃妃笑中帶淚：「很開心，可是有點小遺憾，我希望是爸媽還在世的時候，到場跟我一起分享。」由於她的爸媽在2020年的上半年相繼離世，讓她至今仍悲痛不已，難以釋懷失去摯親之痛。

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前幾天更提早去拜拜跟他們說說話，黃妃潸然淚下喊話：「我很想念他們，做女兒的會好好教兒子長大，不要擔心我們， 我們都很好 希望你們在天上也很好。」更悲嘆：「在世的時候都沒有讓他們快樂，他們說要一步一腳印、幫助身邊需要幫助的人，我會繼續做下去。」至於是否有望舉辦演唱會，黃妃則表示會好好訓練，希望各界給她多一點時間。

黃妃早年曾以原名「黃麗華」，發行過以翻唱曲為主的專輯，2000年正式出道，發行首張個人專輯《台灣歌姬之非常女》，就入圍金曲獎方言女演唱人，此後更12度角逐歌后寶座，奠定歌壇地位。今年她以專輯《十八般武藝》，連續4年入圍最佳台語女歌手，此前已經2度封后的她，則表示會維持平常心，並感謝粉絲支持。