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金曲獎／熱狗挺過抄襲風波奪作詞人樂喊：我是認真在寫歌詞

記者蔡琛儀／台北報導

第35屆金曲獎頒獎典禮今（29日）在台北小巨蛋舉行，最佳作詞人由寫下〈樓上的房東〉的熱狗拿下，原本熱狗推出歌曲〈樓下的房客〉，但因捲入涉嫌抄襲朱德庸作品的疑雲，因此熱狗整首歌打掉重做，將此事件的心聲寫成〈樓上的房東〉，喊話：「我用超屌的歌換了這首歌。」果然首度奪下金曲獎最佳作詞人獎。

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▲▼金曲獎最佳作詞人獎-MC HotDog熱狗/樓上的房東。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼熱狗首度奪下最佳作詞人獎。（圖／記者黃克翔攝）

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▲▼金曲獎最佳作詞人獎-MC HotDog熱狗/樓上的房東。（圖／記者黃克翔攝）

熱狗稍早在後台表示：「認識我關注我的都知道，我對金曲比較隨遇而安，但這次不知道為何就很想拿金曲獎。」更表示尤其最想拿的就是最佳作詞人，「如果拿金曲可以證明一些東西，我覺得why not？」笑說今天今天沒有空手而歸，心情輕鬆許多。

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而他受訪時也說：「如果拿獎可以打破或是證明一些東西，我是認真在寫歌詞的，所以這個獎對我意義非常重大
。」熱狗笑說，前幾天滑手機看到有算塔羅牌，「好玩我就看一下，我覺得很準欸，塔羅牌說我對獎項有期待，但不熱衷，因為有更重要的事情，那就是我女兒生日，所以今天起床就有感應有事情會發生。」問到有沒有提前幫寶貝女兒慶生，他率性說：「我今天要喝超醉！」由於他還有入圍金曲歌王，問到有沒有信心再得獎？他開玩笑說：「其他人不好意思喔，我要先送你們回家。」

MC HotDog熱狗2023年推出歌曲〈樓下的房客〉，不料歌詞捲入抄襲爭議，風波平息後，他一甩陰霾再推出新曲〈樓上的房東〉，一舉入圍最佳作詞人與年度歌曲，評審團主席陳子鴻，則稱讚〈樓上的房東〉帶有自嘲的色彩。本屆金曲獎之前，熱狗曾2度入圍最佳作詞人獎，作詞實力備受肯定，他也在今年達成「連續2年入圍最佳華語男歌手」的紀錄，讓他自豪表示「我是不是真的還算有點料啊」。

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