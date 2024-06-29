▲Makav真愛拿下最佳新人獎。（圖／攝影中心攝）



記者翁子涵／台北報導

第35屆金曲獎今（29日在）台北小巨蛋盛大登場，一生只會入圍一次的最佳新人獎，最終由「布農寶藏女孩」Makav真愛奪得獎項，更一舉拿下最佳原住民語專輯，實力驚人，原來她在高中時就被引薦給阿爆，因而獲賞識催生出道作品《Treasure》，年僅21歲就勇奪2大獎，她受訪時開心說：「現在很混亂，還無法反應過來，想去吃肉了。」

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Makav真愛這次以黑馬之姿入圍5項大獎，談到專輯《Treasure》，她開心表示：「這場專輯就是想記錄我20歲的生活，當作我的成年禮，把身邊家人好友發生的事情紀錄成專輯。」更透露自己雖然入圍多項，但都抱持平常心看待，也坦言最想拿的就是最佳新人獎，她興奮地說：「部落家人會殺豬慶祝，得兩項，應該是殺兩隻。」

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至於老闆阿爆有無允諾給予什麼獎勵？Makav真愛笑說：「沒有特別，有入圍就是達成目標了。」目前也已在籌備下一張作品，她表示自己最想跟鶴和周杰倫合作，「我覺得他很酷、很像王子，很喜歡他的音樂。」目前單身的她，表示自己對談戀愛沒有太多想法，目前主要是做音樂，而還有2個入圍獎項未揭獎，最想拿哪個獎？Makav真愛大笑喊話：「都可以。」

