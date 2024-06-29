金曲獎／54歲張秀卿炸出「驚人雪白長輩」爽喊：看得到吃不到

記者蔡琛儀／台北報導

金曲歌后張秀卿今天和入圍台語歌王的金曲歌王翁立友、林姍一起走紅毯，54歲張秀卿今天擔任表演嘉賓，更難得端出長輩爆雪乳現身，被問上圍看起來很豐滿，是否又有喜在身？她當場大跳「16蹲」證明沒有懷孕，還要：「怎麼沒有音樂！」

▲張秀卿。（圖／攝影中心攝）

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張秀卿說老公已經出國，為了陪翁立友一定要這麼有誠意，「平常都沒在露長輩，重要的場合才會帶出來。」翁立友更接話：「家有一老如有一寶。」至於有沒有特別做防護措施？她笑說：「沒關係啦！都結2次婚了，看得到吃不到！」

張秀卿說，15年前陪著翁立友第一次入圍、第一次走紅毯，翁立友當年就得獎，翁立友直誇：「她一輩子都給人帶來歡樂，算是歡樂佛。」至於翁立友被問到嫩妻有沒有給他加油，僅說家人有打氣，張秀卿立刻問：「昨天有做那件事（床事）嗎？」翁立友乾笑搖頭：「妳很適合當記者欸！」

▲翁立友、張秀卿、林姍。（圖／攝影中心攝）

本屆除了是翁立友時隔6年再度入圍金曲獎，也是他繼2009年金曲獎之後，睽違15年再次獲封台語歌王，意義非凡。翁立友透露《刀馬旦》這張專輯，是他生涯難度最高的作品前幾名，其中專輯同名歌曲〈刀馬旦〉，更因為歌詞當中，有不少平常不太會用到的台語詞語，他為此特別向台語文研究者請益，經過一番苦練才得以順利錄製完成。