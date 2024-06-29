金曲獎／原民女歌手巴奈得獎：今晚金曲獎35年，天安門也剛好35年

記者田暐瑋／綜合報導

第35屆金曲獎在29日盛大舉行，原住民歌手巴奈奪下最佳台語專輯獎，過去她在金曲獎掛著「沒有人是局外人」的布條引發討論，這次得獎上台提到孩子們剛結束在凱道的活動，「這個島上我們都有不一樣的苦難，但是有一件事情，今天晚上也請你們一定要記得，金曲獎35年，你們知道嗎，天安門事件也是剛好35年。」

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▲第35屆金曲獎，最佳台語專輯獎，巴奈。（圖／翻攝自LINE TV）

巴奈奪得最佳台語專輯獎，向來熱衷政治議題的她，先是感謝台灣，「這個島有很多很多不一樣的文化，我們這個島有很多很重要的，我們也有很多不一樣的族群，但是這個苦難的島大家都很辛苦，有的時候支配者是綠色的，有時候支配者是藍色，但是你一定不要以為流行音樂跟政治是沒有關係的，我要特別謝謝家裡的孩子因為剛剛結束了7年在凱道的抗議，為了原住民族群傳統領域的事情，但是我更想要講的是，雖然我們不一樣的族群，在我們這個母親這個島上，我們都有不一樣的苦難，但是有一件事情，今天晚上也請你們一定要記得，金曲獎35年，你們知道嗎，天安門事件也是剛好35年，我們都不要忘記，台灣加油。」

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▲第35屆金曲獎，最佳台語專輯獎，巴奈。（圖／翻攝自LINE TV）

巴奈過去以演唱華語歌曲為主，2021年曾以專輯《愛，不到》，入圍金曲獎最佳華語女歌手，並獲得金音獎「評審團獎」的肯定。長年投身於社會運動的她，也經常在作品中展現自己對社會議題的關懷。

這次的獲獎專輯《夜婆 Iā-Pô》，名字取自台語的「蝙蝠」，是巴奈出道20多年來，首次發行的台語專輯，由與她共同演唱《血觀音》主題曲〈滿樹翠碧〉的柯智豪創作，歌曲也一改近年作品中對原住民權益、環保等議題的關懷，深刻描繪傳統農村婦女的處境與心情。

▲巴奈。（圖／攝影中心攝）