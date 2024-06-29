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歐陽妮妮早知求婚忍住不哭！娜娜1動作洩密…見2妹妹衝出來潰堤了

記者陳芊秀／綜合報導

藝人歐陽妮妮點頭答應嫁張書豪，小倆口29日公開求婚儀式的甜照，自己也上傳了求婚當日的影片。而另一半雖然精心安排，但是她前一天就猜到會被求婚，原因笑翻眾人。

▲▼歐陽妮妮原本忍住不哭，見到兩個妹妹都趕回來哭了。（圖／翻攝自YouTube／歐陽妮妮）

▲▼歐陽妮妮原本忍住不哭，見到兩個妹妹都趕回來哭了。（圖／翻攝自YouTube／歐陽妮妮）

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▲歐陽妮妮原本忍住不哭，見到兩個妹妹衝出來瞬間哭了。（圖／翻攝自YouTube／歐陽妮妮）

歐陽妮妮的求婚儀式，是男友張書豪設計安排，雙方親友都請到現場，共同加入布置場地的行列。她穿好小禮服，在親友陪伴下慢慢走到戶外庭院，收下家人的花與氣球，一直保持笑容，直到走到張書豪身邊，這時兩個妹妹歐陽娜娜、歐陽娣娣突然衝出來抱住她，她瞬間眼淚潰堤哭了。

接著歐陽妮妮說「我以為只有一個妹妹會到」，被問「哪一個？」她指著歐陽娜娜，頓時歐陽娜娜笑趴在草地上，因為她發現妹妹叫外送把地址設定送到台北市基隆路，一查發現是一家飯店，加上直播背景跟飯店背景一模一樣，猜出妹妹回台北的原因。但是她以為只有一個妹妹會回來，原來小妹也趕回來了。

▲▼歐陽妮妮原本忍住不哭，見到兩個妹妹都趕回來哭了。（圖／翻攝自YouTube／歐陽妮妮）

▲▼歐陽妮妮原本忍住不哭，見到兩個妹妹都趕回來哭了。（圖／翻攝自YouTube／歐陽妮妮）

▲歐陽妮妮以為只有歐陽娜娜回來，因為外送洩露地址在台北市基隆路。（圖／翻攝自YouTube／歐陽妮妮）

歐陽娣娣則是為了保密，求婚當天一直躲在民宿裡沒有現身。兩個妹妹一起出現，讓歐陽妮妮感動落淚，歐陽娜娜笑說：「事實證明，妳比較愛我們耶！」而張書豪邊哭邊說著求婚告白，她顧不得自己淚流滿面，手幫另一半拭淚，真實互動也讓現場親友跟著紅了眼眶。

▲▼歐陽妮妮原本忍住不哭，見到兩個妹妹都趕回來哭了。（圖／翻攝自YouTube／歐陽妮妮）

▲歐陽妮妮淚流滿面聽張書豪求婚告白，幫另一半拭淚。（圖／翻攝自YouTube／歐陽妮妮）

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