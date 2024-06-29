金曲獎／告五人紅6年「首度拿獎」！掏出小抄鞠躬 真實反應全被拍

記者潘慧中／綜合報導

一年一度的音樂人盛會金曲頒獎典禮來了！第35屆金曲獎29日在台北小巨蛋舉行，由Lulu（黃路梓茵）獨挑大樑擔任典禮主持人。目前頒發到年度歌曲獎，最終由告五人的又到天黑《帶你飛》拿下獎項。

▲▼告五人得知得獎後興奮不已。（圖／翻攝自LINE TV）



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告五人一上台就緊張要夥伴掏出小抄，主唱潘雲安表示，這是他們第三次來到金曲獎，但是第一次走上舞台領獎，一講完就鞠躬謝謝歌迷一直以來的支持，「希望大家都能找到屬於我們人生的BGM。」

▲▼告五人謝謝粉絲和工作人員的力挺。（圖／翻攝自LINE TV）



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事實上，第35屆金曲獎計共有303家公司、1568張專輯、24071件作品報名參賽，為了因應每年流行音樂產製的品質與種類不斷提升，以及市場分眾化趨勢，今年金曲獎特別擴大評審團組成，從往年的90人擴大至近160人，為有史以來最大規模的評審團，期盼納入更多元廣泛的音樂專業與美學觀點，也更加深化金曲獎的公信力與開放性。

樂團告五人推出的專輯《帶你飛》在本次金曲獎獲得了4項提名，包括最佳樂團、最佳華語專輯、年度歌曲、年度專輯，同時也是他們第3度角逐最佳樂團的獎項。本張專輯收錄了10首歌曲，其中獲得年度歌曲提名的〈又到天黑〉，寫給同樣為了追尋明天，而熬夜努力的人，希望能為他們帶來力量的歌曲。

▲告五人（犬青、雲安、哲謙）。（圖／攝影中心攝）