金曲獎／李玟離世1年「突出現大螢幕」！網淚嘆：太可惜了 原因曝

記者潘慧中／綜合報導

一年一度的音樂人盛會金曲頒獎典禮來了！第35屆金曲獎29日在台北小巨蛋舉行，由Lulu（黃路梓茵）獨挑大樑擔任典禮主持人。方才頒發完特別貢獻獎後，大螢幕開始播放已故音樂人的照片，包括年僅20歲的《超級紅人榜》歌手柯辰勳、鄭華娟、何厚華、黃凱宇、張燕清、馬尚仁、蔡一州、楊政道和天后李玟在內，讓不少網友頓時鼻酸。

▲李玟出現在大螢幕。（圖／翻攝自LINE TV）



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事實上，在入圍名單公開前，外界本來高度期待李玟能獲得特別貢獻獎，但因為她沒有中華民國國籍，不符合官方規定確定無緣。評審團主席陳子鴻事後表示，「李玟是我的好朋友，我們曾經攜手創造Di Da Di的佳績，她沒有得到金曲特別貢獻獎我也很惋惜。」

▲▼網友覺得李玟不能在典禮上被致敬很可惜。（圖／翻攝自PTT）



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至於柯辰勳，他2023年11月27日凌晨被發現陳屍在上班地點礁溪長榮鳳凰酒店，得年20歲。據酒店員工說法，他當天上班時就曾透露身體不適，但並未請假、繼續上班，怎料不久後就發生憾事，令同事都十分不捨。

▲柯辰勳也出現在大螢幕。（圖／翻攝自LINE TV）



宜蘭礁溪長榮鳳凰酒店事後也向《ETtoday星光雲》回應：「柯姓同仁為本酒店餐飲部工作人員，11月26日正常到班，工作時間至當日晚上10點，之後即至員工餐廳用宵夜，隨後於22:31前往男性員工更衣室。」公關也表示，柯姓同仁雖到職未滿3個月，但工作正常，態度認真，與同事相處融洽，驟然失去這位好夥伴，酒店亦深感遺憾與惋惜，將盡全力協助家屬處理後事，並配合相關單位調查。