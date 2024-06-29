金曲獎／表演剛出失誤「下秒上台領獎」！MC HotDog：百年難得一見的現場

記者潘慧中／綜合報導

一年一度的音樂人盛會金曲頒獎典禮來了！第35屆金曲獎29日在台北小巨蛋舉行，由Lulu（黃路梓茵）獨挑大樑擔任典禮主持人。目前頒發到最佳華語男歌手獎，最終由MC HotDog熱狗奪下獎項！

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▲MC HotDog熱狗拿下歌王。（圖／翻攝自LINE TV）



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由於方才表演剛發生放送事故，MC HotDog熱狗一上台就笑說，「今天就是好奇妙的一天，就是沒想到剛剛那種情況發生在金曲獎，那時候我真的是快尿褲子了」，但他自我解嘲演表演本來就有可能發生意外，「有時候我覺得其實大家來看現場啊，就是要看歌手失誤、就是要看歌手出糗，如果真的唱得跟CD一樣好，在家聽就好啦，你幹嘛來現場聽，所以剛才那個現場我相信也是金曲獎辦那麼多屆以來，百年難得一見的現場。」

▲▼MC HotDog熱狗一上台就自我解嘲。（圖／翻攝自LINE TV）



至於正式的得獎感言，MC HotDog熱狗想謝謝公司本色音樂、謝謝家人、謝謝一路以來非常支持他的歌迷，「我沒什麼好說的，謝謝大家。」

▲MC HotDog熱狗謝謝歌迷和家人。（圖／翻攝自LINE TV）



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事實上，MC HotDog熱狗的那段表演從殭屍、道長拉開序幕，他本人則坐在轎子中，由一群化著特殊妝容的人從台上扛上台。沒想到演唱《約翰屈伏塔》到一半時，麥克風突然沒發出聲音，工作人員從旁邊遞上新的麥克風後，他的聲音還是沒播送出去，此時，工作人員遞上第3支麥克風還是沒聲音，整段表演急喊卡。

饒舌歌手MC HotDog熱狗連續2年入圍「最佳華語男歌手獎」及「最佳作詞人」，對此，他開心表示「突然覺得自己有點屌，我還年輕，我的油箱還有油，我還能跳。」值得一提的是，他去年所推出的歌曲〈樓下的房客〉被指出抄襲，引發爭議，隨著事件平息後，他重新推出新歌〈樓上的房東〉，上架後贏得許多觀眾的喜愛。