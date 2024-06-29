金曲獎／MC HotDog熱狗唱一半沒聲音！　工作人員緊急上台換麥

記者王靖淳／綜合報導

第35屆金曲獎頒獎典禮今（29）日晚上在台北小巨蛋盛大登場，來自海內外的歌手、音樂人齊聚一堂，由Lulu黃路梓茵擔任頒獎典禮主持人，共有10段表演節目，才剛拿下金曲獎最佳作詞人獎的歌手熱狗MC HotDog登台飆唱，不過卻在演出過程中遇到麥克風沒聲音的情形，工作人員連續上台三次救援換麥，讓他最後不得不重新表演。

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▲第35屆金曲獎，串場表演，MC HotDog熱狗，麥克風故障。（圖／翻攝自LINE TV）。（圖／翻攝自LINE TV）

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MC HotDog熱狗登上金曲舞台首唱新歌〈她的眼光〉，一開始他以坐轎子的方式被「鬼新娘」抬上台，沒想到當他唱〈約翰屈伏塔〉到一半時，麥克風卻頻頻出現疑似故障情形，使他幾度都發不出聲音。台下的工作人員見狀後也趕緊上台換新的麥克風給他，不過連續換了三支都沒聲音，讓MC HotDog熱狗幽默自嘲：「我是全世界最幸運的人，也是全世界最倒楣的人」，同時也當場下跪要求重新表演。

▲第35屆金曲獎，串場表演，MC HotDog熱狗。（圖／翻攝自LINE TV）

饒舌歌手MC HotDog熱狗連續2年入圍「最佳華語男歌手獎」及「最佳作詞人」，對此，他開心表示「突然覺得自己有點屌，我還年輕，我的油箱還有油，我還能跳。」值得一提的是，他去年所推出的歌曲〈樓下的房客〉被指出抄襲，引發爭議，隨著事件平息後，他重新推出新歌〈樓上的房東〉，上架後贏得許多觀眾的喜愛。

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