金曲獎／家家率60人飆唱排灣族古調！　唱詩班嘹亮嗓音震撼全場

記者王靖淳／綜合報導

第35屆金曲獎頒獎典禮今（29）日晚上在台北小巨蛋盛大登場，來自海內外的歌手、音樂人齊聚一堂，由Lulu黃路梓茵擔任頒獎典禮主持人，共有10段表演節目，「靈魂歌姬」家家登台獻唱排灣族古調〈DIMA〉和圖騰樂團的經典曲目〈我在那邊唱〉。

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▲第35屆金曲獎，串場表演，家家。（圖／翻攝自LINE TV）

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事實上，這並非家家首次擔任金曲獎表演嘉賓，但卻是她首度獨挑大樑登上金曲舞台，她說：「很榮幸受邀擔任表演嘉賓，心情當然還是有點緊張，但能參與這場一年一度的盛會非常開心。」家家在台上引領由60位歌者組成的唱詩班，共同帶來混聲合唱，她表示：「這是很不一樣的嘗試，這麼多人一起合唱就感覺就想起部落的生活，大家不分語言，憑藉歌聲旋律溝通，傳遞情緒與訊息，帶給我很大的能量。」

▲第35屆金曲獎，串場表演，家家。（圖／翻攝自LINE TV）

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今晚的金曲獎表演上，家家以嘹亮的嗓音環繞整個小巨蛋，與唱詩班一起帶領全場觀眾拍手、踏步、盡情搖擺，為今年的金曲獎獻上了屏氣凝人又溫暖動人的表演。這也令她不禁想起自己的音樂啟蒙電影《修女也瘋狂2》中琥碧戈柏（Whoopi Goldberg）充滿生命力的演出。

▲第35屆金曲獎，串場表演，巴大雄。（圖／翻攝自LINE TV）

