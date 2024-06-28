江蕙封麥9年罕見露全臉！　絕美逆齡近照曝「被誤認是林書豪老婆」

記者蔡琛儀／綜合報導

球星林書豪所屬的新北國王隊上週拿下PLG隊史首座總冠軍，今（28日）他在社群網站上PO出與好友周杰倫（周董）、昆凌夫妻等好友一起吃飯慶功的照片，沒想到合照中竟還有已經封麥9年的「二姐」江蕙，只見江蕙頂著俏麗短髮，開心站在林書豪旁邊，和周董一起抱著獎盃入鏡，氣色相當不錯又逆齡，還有人留言問林書豪：「豪哥左邊是太太嗎？」馬上被其他網友提醒是江蕙本人。

▲林書豪（左起）與江蕙、周杰倫和昆凌夫妻一起吃飯。（圖／翻攝IG／jlin7）

江蕙自從封麥後，又關閉社群網站，作風相當低調，難得公開露面，是去年她出席好姐妹張清芳的演唱會，還開金嗓演唱經典歌《家後》，不過當時的她戴著口罩，沒有露出全臉。這次她出現在林書豪、周杰倫的聚會，罕見以正臉示人，林書豪也寫：「二姐很高興跟妳吃飯。」

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林書豪說，周董提點的6大奪冠秘訣，分別是「球不用投進，帥氣的運球最重要」、「投籃之後千萬不看球，就直接帥氣走掉。進就會有尖叫」、「上籃和三分球太累了，中距離轉身然後fadeaway是最棒的選擇」、「賽前不用聽教練，重點是聽我的歌」、「如果遇上防守給壓力，傳給隊友讓他們解決」、「防守真的超浪費時間，盡量抓緊這個機會跟球迷打招呼」，讓周董笑回：「聽著我的話，就對了。」

▲林書豪笑說周杰倫是他最好的教練。（圖／翻攝IG／jlin7）

而周董也幽默轉發合照，並寫：「你這張很像我跟二姐得獎了。」隨後又說：「好歹我跟二姐都是制霸金曲獎的人，獎盃給我跟二姐也行。」